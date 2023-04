Serie C2, Ducato Futsal-Don Bosco 8-1

RosInfinito

Ducato Futsal è tutto vero: Spoleto è in serie C1!

Non delude le aspettative del folto pubblico arrivato al PalaRota la Ducato Futsal e non si lascia sfuggire l’opportunità di chiudere il discorso vittoria del campionato con una giornata di anticipo. Troppo grande la voglia che Rosi e compagni hanno messo in campo per essere contrastata da un avversario che ha retto metà primo tempo, tenuto sulle spalle da un gigantesco Beltrami.

Dopo qualche schermaglia iniziale, la Ducato prende il comando delle operazioni e avrebbe l’occasione di rompere l’equilibrio già al 5′, ma Beltrami ipnotizza Cocco da calcio di rigore. La partita è viva e gli eugubini si difendono bene: se riescono ad andare al tiro gli spoletini trovano il numero uno ospite a chiudere ogni varco; serpeggia anche un po’ di nervosismo quando al 12′ Temperoni fischia il quarto fallo a carico dei ragazzi di De Moraes. L’episodio che sblocca il tabellone arriva al 13′ quando Rossi, già ammonito in occasione del fallo di mano da rigore, commette l’ingenuità di ostruire una rimessa laterale locale: secondo giallo e superiorità numerica per la Ducato che viene sfruttata allo scadere dei due minuti, con Vasilache ben servito da Cocco. Gli spoletini spingono sull’acceleratore e trovano subito il raddoppio con un break che De Moraes chiude con un sinistro imparabile. La partita sembra placarsi e nemmeno il quinto fallo spoletino la risveglia. Ci pensa allora capitan Rosi ad insaccare il 3-0 con un’altra rasoiata da media distanza.

Prima della fine del tempo c’è tempo per un’incredibile parata di Stramaccioni che tiene la sua porta inviolata. Nella ripresa, in avvio, in campo Bonelli in porta per De Moraes. I fantasmi della partita di andata (con la rimonta subita da 4-0) sembrano veramente lontani e Cocco li spazza via definitivamente, tramutando in rete un assist di Vasilache. Il match ha pochi sussulti. Rosi batte Beltrami con un tocco pregevole. Il secondo portiere eugubino Farneti dice la sua in diverse occasioni, ma viene battuto da Belli ben appostato sul secondo palo per il 6-0 Ducato. Dopo il gol bella bandiera del Don Bosco, c’è tempo per altre due reti spoletine, opera di Vasilache sotto porta e ancora di Rosi.

Ultimi minuti sono solo di accademia ed il fischio finale del signor Temperoni sancisce l’inizio dei festeggiamenti. La Ducato è ormai irraggiungibile per Real Cannara e Virtus Gualdo e la promozione diretta è. Pacifica invasione di campo dei ragazzi del calcio integrato che hanno fatto un gran tifo dagli spalti e che hanno sventolato le bandiere sul parquet del PalaRota.