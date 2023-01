Serie C2, domani la capolista Ducato Futsal torna al PalaRota per sfidare il Rivo

Cannarozzo: “Prudenza ed attenzione”

(DMN) Spoleto – primo impegno casalingo del 2023 per la capolista Ducato Futsal che domani, con fischio d’inizio alle 15, ospiterà al Palarota il Rivo. La formazione di Rivotorto si presenta alla trasferta spoletina all’ottavo posto in graduatoria con sei sei punti.

“Questa settimana ci siamo allenati bene e siamo pronti – spiega a DMN Luca Cannarozzo – noi siamo primi in classifica e affronteremo l’unica squadra capace fino a questo momento di uscire imbattuta dal PalaRota (2-2 in Coppa Italia il 5 novembre scorso, ndr). È una partita da affrontare, come ha sottolineato più volte in questi giorni mister De Moraes, con la massima prudenza e attenzione”.

Trapasso ko per un problema al polpaccio

“Siamo in ansia per conoscere i tempi di recupero di Trapasso.- conclude Cannarozzo – Si parla di circa 40 giorni di stop. È un giocatore molto importante per noi e tutto il gruppo farà la sua parte per sostituirlo al meglio“.