Serie C2, A.Barberini Flaminia-Ducato Futsal 2-5

Il carattere della Ducato. Espugnato il Palasport di Sigillo

Grande impresa della Ducato Futsal che, prima squadra della stagione, va a prendere punti in casa del Barberini Flaminia, consolidando la sua leadership nel girone A di serie C2.

Detto che ai locali mancava la punta di diamante Codignoni, anche De Moraes era costretto a fare a meno di Trapasso e Bonanno, con Rosi e, soprattutto, Garofalo alle prese con qualche postumo post influenzale.

Primo tempo non facile per la Ducato, con il Barberini che pressa molto e costringe Rosi e compagni a difficili scelte. Gli spoletini riescono, comunque, a passare in vantaggio con Cocco ed un suo splendido movimento da pivot; ma subiscono il pari con una velenosa palla in mezzo di Arana che sorprende Stramaccioni. La Ducato fa veramente fatica e trovare il ritmo giusto e ad insidiare la porta avversaria. Improvviso, però, arriva un ribaltamento di fronte in cui De Moraes si presenta a tu per tu con Castellani, che travolge il player-manager della Ducato fuori area, obbligando di fatto Ravanelli ad espellerlo. Il Barberini si rimbocca le maniche e, grazie alle parate del subentrato Fiorentini, riesce a difendere la propria porta nei due minuti di inferiorità numerica. Ci vuole la zampata dello stesso De Moraes a sbloccare il match prima della fine del tempo.

Nella ripresa il vantaggio sembra sciogliere gli ospiti, anche perché capitan Rosi trova, praticamente subito, la rasoiata che vale il 3-1. La Ducato va più volte vicina al 4-1 (traversa di Cocco e palo di Vasilache) ed il Barberini sembra non averne per ribaltare le sorti dell’incontro; che, comunque, si infiamma a cavallo del 20’, con le reti che chiudono il tabellino: prima sinistro di De Moraes a chiudere un bello schema d’angolo; poi risposta di Baldinelli; infine ciliegina sulla torta gol del 5-2 di Cocco con un colpo di tacco a finalizzare l’assist di Vasilache.

Con questa vittoria la Ducato porta a sei i punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici, visto che la Virtus Gualdo è stata sconfitta (e agganciata in classifica) dal Real Cannara che sabato verrà al PalaRota, forte di ben nove vittorie consecutive, in mezzo alla quali si è anche aggiudicata la Coppa Italia di categoria.

A. Barberini Flaminia: Castellani, Kromah, Bonerba, Barbacci, Procacci, Giacometti, Vannozzi, Riso, Arana, Baldinelli, Melensi, Fiorentini. All. Codignoni

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Belli, Laudini, Vasilache, Cocco, Garofalo, De Moraes, Ragni, Oranelli, Rosi, Giusti, Bonelli. All. De Moraes

Arbitro: Ravanelli di Foligno

Primo tempo (1-2): 7’Cocco 10’Arana 25’De Moraes

Secondo tempo (2-5): 3’Rosi 19’De Moraes 21’Baldinelli 22’Cocco

Note: espulso al 16’ pt Castellani per fallo da ultimo uomo