Serie C1, Umbrasabina-Ducato Futsal 6-2, finisce con un k.o. indolore a Calvi la stagione della Ducato Spoleto Futsal

Umbrasabina: Giacomini, Masini Mat., Stentella, Matticari A., Monesi, Baiocco, Ceccotti, Fialdini, Pavalache, Maccelli D., Masini Mic., Galluzzi. All. Abati Lorenzo

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Botteghin, De Moraes, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Arbitri: Muzi di Terni e Ciampichini di Perugia

Primo tempo (3-2): 4’ autorete, 8’ Masini Mat., 14’ Baiocco, 20’ Giusti, 24’ Trapasso

Secondo tempo (6-2): 7’, 16’ Matticari A., 23’ Stentella

Troppe le difficoltà di questa gara per poter giudicare una Ducato Futsal che chiude il campionato con una netta sconfitta. A partire dalle motivazioni di un’avversaria a caccia di punti per evitare i play out, di un sintetico reso difficile dalla pioggia che, seppur a sprazzi, si è fatta viva su Calvi dell’Umbria. Senza Paloni e Oranelli, con Rosi e Botteghin non al meglio, i ragazzi di De Moraes sono stati anche sfortunati visto che il vantaggio locale è venuto a causa di una sfortunata autorete su calcio d’angolo. Prima della metà del tempo l’Umbrasabina è volata sul 3-0. Punti sull’orgoglio gli spoletini, hanno cominciato a macinare gioco, trovando le reti di Giusti e Trapasso.

Nella ripresa meglio decisamente la squadra locale che si è portata sul 4-2 e si è tolta di dosso ogni paura. De Moraes ha provato a recuperare con il portiere di movimento, ma non ha avuto gli effetti delle precedenti occasioni; anzi ha portato ad altre due marcature della squadra di Lorenzo Abati, che ha festeggiato così la salvezza. Per gli spoletini poco è cambiato, con un positivo quarto posto che, pur non portando ai play off, fa ben sperare per la prossima stagione su cui la società inizierà a lavorare già dalle prossime settimane.