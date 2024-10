Serie C1, Torgiano-Ducato Futsal 1-2, rimonta firmata Rosi-Vasilache

Torgiano: Emanueli M., Emanueli F., Ciambottini, Pastorelli, Caraffini, Vittori, Giulivi, Cimbelli, Ricciarelli, Cesaroni, Tenerini, Gori, Placidi. All. Cistellini

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Secco, Oranelli, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Arbitro: Calzone di Perugia e Cesaroni di Città di Castello

Primo tempo (0-0):

Secondo tempo (1-2): 1’ Cimbelli 29’ Rosi 32’ Vasilache

Note: Gori para un rigore a Rosi al 6’ pt; espulso Ricciarelli al 2’ st per doppia ammonizione

Grandissimo risultato della Ducato Futsal: nonostante le assenze e qualche episodio sfavorevole Rosi e compagni si prendono tre punti dal campo difficilissimo di Torgiano, dove avevano corso rischi le squadre top del torneo.

Primo tempo di grande intensità in cui le due compagini non si risparmiano. Meglio gli spoletini in avvio, con Cocco che si procura anche un calcio di rigore, ma Gori respinge il tiro di Rosi. Anche Vasilache ha una buona occasione, ma ancora Gori se la cava. Esce poi il Torgiano, anche se va a sbattere, almeno in due occasioni, contro un grande Bonelli. Dopo un primo tempo concluso sul giusto pari, ci pensa Cimbelli a sbloccare la partita con una spettacolare conclusione che fulmina Bonelli. La Ducato avrebbe subito la possibilità di pareggiare, ma non sfrutta la superiorità numerica conseguente all’espulsione del bomber locale Ricciarelli, che commette un ingenuo secondo fallo da ammonizione. Sventato il pericolo, il Torgiano gestisce molto bene la prima metà del tempo e carica anche la Ducato di falli. Il match scivola via troppo rapidamente e De Moraes si gioca la carta del portiere di movimento, senza ottenere, però, grandi risultati. Torgiano che potrebbe raddoppiare, ma Ciambottini spara alto il tiro libero. Nell’ultimo minuto regolamentare una buona azione della Ducato con il portiere porta alla conclusione Rosi che insacca l’1-1. Finale in cui le due squadre sembrano accontentarsi, ma nella coda una gran puntata di Vasilache batte sotto la traversa e si infila per il definitivo 1-2.

Grande entusiasmo degli spoletini che si vedono catapultati al terzo posto in classifica. Sabato prossimo al PalaRota arriva il lanciatissimo Real Foligno.