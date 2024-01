Serie C1, stasera la Ducato Futsal in campo a Norcia

Stramaccioni è squalificato, in porta tocca a Bonelli

Dopo l’incredibile rimonta in extremis contro il Montegabbione, torna in campo a caccia di conferme la Ducato Futsal nell’anticipo della terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C1. Si tratterà ancora di uno scontro diretto, visto che il Città di Norcia ha gli stessi punti in classifica (12) di Rosi e compagni. Obiettivo chiaramente è portare a Spoleto un risultato utile, magari ripetendo l’ottima prestazione in Coppa, quando la squadra di De Moraes vinse 3-0 proprio sul campo dei nursini.

Negli occhi di tutti c’è anche il match di andata quando un gol di Trapasso sulla sirena diede i tre punti alla Ducato al termine di un’altalena di emozioni che si concluse sul 7-6. De Moraes non avrà a disposizione lo squalificato Stramaccioni, ma, sul fronte dei portieri, può dormire sonni tranquilli con Bonelli, Pucciatti ed il giovanissimo Simone Maurelli, che aveva iniziato la stagione proprio con la società del presidentissimo Allegrini.

Appuntamento al PalaTenda di Norcia alle 21.30 di stasera.