Serie C1, San Martino-Ducato Futsal 3-3, l’orgoglio della Ducato Futsal. Imbattuta a Gubbio

San Martino: Beltrami, Procacci, Gaggiotti, Nicchi, Vagnarelli, Filippetti, Cardoni, Pierotti, Bozzalla, Pelicci, Boscaino, Monarchi, Ragnacci. All. Fumanti

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Giusti, Vasilache, Cocco, Botteghin, De Moraes, Oranelli, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Arbitri: Mirri di Perugia e Casalicchio di Orvieto

Primo tempo (0-0): 2’Boscaino, 10’ Cocco

Secondo tempo (3-3): 14’ e 17’ Cardoni, 21’ Vasilache, 25’ De Moraes

Una grande prestazione della Ducato Futsal permette agli spoletini di tornare a Spoleto con un pareggio dalla trasferta in casa del San Martino, terza forza del torneo: risultato che, magari, servirà a poco in funzione del sogno playoff, ma che sicuramente dà lustro ad un momento della stagione un po’ stanco per i ragazzi di De Moraes. A proposito di De Moraes, partita da vero guerriero per il player manager, in campo praticamente per gli interi sessanta minuti, per sopperire alle assenze degli squalificati Rosi e Trapasso e dell’indisponibile Paloni e dovendo far fronte agli acciacchi di hanno limitato l’utilizzo di Botteghin e precluso quello di Oranelli.

Al cospetto di un avversario anch’esso alla prese con numerose assenze rispetto alla macchina da guerra del girone di andata, avvio choc per la Ducato: Boscaino fa secco Vasilache sulla sinistra e fulmina Bonelli con un gran mancino sul secondo palo. Decisamente meglio i padroni di casa: ancora Boscaino, ma tiro fuori; poi Bonelli è bravo su Pellicci. Dall’altra parte passa tutto dai piedi di Cocco: al 6’ rasoiata sul secondo palo, al 10’ conclusione di poco alta, all’11’ zampata decisiva, sfruttando una palla vagante al limite dell’area. Bonelli tiene il tabellone sul pari con un paio di parate su Pierotti e Cardoni. Nella seconda parte del tempo la partita sembra placarsi, ma si riaccende sul finale, ancora con Cocco per due volte: nella prima ottimo Beltrami, nella seconda la palla è sul destro e sfila al lato. Agli sgoccioli un’avanzata proprio di Beltrami non viene adeguatamente sfruttata dai compagni che si erano trovati in superiorità numerica davanti a Bonelli.

Nella ripresa decisamente meglio la Ducato, anche se è Bonelli con una grande spaccata a dire di no ad un tiro di Pierotti deviato. Al 12’ Del Gallo non trova il modo di servire De Moraes in un’azione di due contro uno; poi è Beltrami attento su due velenose conclusioni da fuori di Botteghin. Poco prima della metà del tempo passa il San Martino con spettacolare destro ad incrociare di Cardoni che trova il sette di Bonelli. De Moraes veste subito la maglia da portiere di movimento e crea subito due enormi occasioni, ma Beltrami dice di no a Cocco, poi è Vasilache che si vede il tiro respinto sulla linea. Al successivo attacco con il portiere di movimento un errore della Ducato in impostazione costa carissimo perché porta Cardoni a calciare nella porta sguarnita. Finita qui? No. Gli spoletini insistono con De Moraes portiere e trovano il 2-3 con Vasilache ben servito da Cocco e poi il pari proprio con De Moraes. Sul 3-3 la Ducato insiste ancora con il cinque contro quattro, rischiando di capitolare (Botteghin salva la sua porta), ma anche di segnare (Cocco prende la base del palo a tu per tu con Beltrami). Nel finale sembra averne più la Ducato, anche tornando a giocare con in porta Stramaccioni (subentrato all’acciaccato Bonelli); ma manca un po’ di lucidità e un po’ di fortuna per trovare il colpaccio.