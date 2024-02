Serie C1, rinviata Orvieto-Ducato Futsal

La squadra di De Moraes tornerà in campo sabato 17 al PalaRota

Vista l’indisponibilità del PalaPapini per il prossimo fine settimana, la Ducato Futsal Spoleto ha aderito alla richiesta dell’Orvieto FC di poter rinviare la partita in calendario venerdì sera.

Il giorno previsto per il recupero dovrebbe essere il prossimo 21 febbraio in attesa del Comunicato Ufficiale del Comitato Umbro della FIGC. La Ducato tornerà, quindi, in campo, sabato 17 febbraio contro la formazione eugubina del San Martino, terza in classifica.