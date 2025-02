Serie C1, Real Foligno-Ducato Spoleto 4-4, Cocco nel recupero acciuffa il Real Foligno

Real Foligno: Mercuri, Sonno, Martelli, Molinari, Girolami, Aouad, Sikri, Farnesi A., Sorbelli, Rohulami, Lupparelli, Farnesi M., Ishitsuka, Biondi. All. Martelli

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Secco, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Arbitri: Nicchi di Gubbio e Giorgi di Città di Castello

Primo tempo (2-2): 15’Aouad, 16’Farnesi M., 18’Cocco, 33’Giusti

Secondo tempo (4-4): 9’Rhoulami, 17’Farnesi A., 21’Vasilache, 31’Cocco

Note: espulso Tacchilei al 15’ st per proteste.

Dal PalaPaternesi, la Ducato Spoleto porta a casa un pareggio, grazie ad un finale generoso con il portiere di movimento e dopo un match in altalena in cui le due squadre non si sono risparmiate soprattutto dopo una prima metà del primo tempo noiosa e con pochi spunti. Il dilemma di chi sia l’allenatore del Real, dopo le dimissioni di Pagnottini, è risolto in modo abbastanza sorprendente, visto che a dirigere i time out, ci pensa niente di meno che lo spoletino Emiliano Martelli, giunto al capezzale dei folignati nelle ultime quarantotto ore. Ducato senza Bonelli e Rosi, in panchina ma inutilizzabili.

La prima parte del match la gestisce principalmente la squadra di casa, ma creando pochi problemi a Stramaccioni. La prima vera occasione è un sinistro di Trapasso, ben parato da Mercuri. Il Real passa, sfruttando uno schema da punizione, dopo un fallo mal speso dagli spoletini al limite sinistro della propria area. Il raddoppio è praticamente immediato con una conclusione dal limite che sorprende Stramaccioni. La reazione spoletina porta subito all’1-2 con un bel movimento di Cocco. Dopo una fesa di supremazia sterile della Ducato, l’ingresso in campo di Oranelli dà la scossa al match e il numero sedici si procura due palle gol, ma il pari sfuma per l’opposizione decisiva di Mercuri. Il 2-2 arriva prima della fine del tempo: la punizione “sciocca” questa volta la causa il Real, De Moraes chiama time out e orchestra lo schema perfetto che manda in rete Giusti.

La ripresa inizia a ritmi alti e vede protagonista Stramaccioni: prima si salva con l’aiuto del palo su Andrea Farnesi e poi sventa un altro paio di conclusioni da fuori; nel mezzo Vasilache sfiora il palo, ma ignorando Giusti tutto solo alla sua sinistra. La Ducato spreca un paio di superiorità numeriche, peccando nella rifinitura e il Real la punisce con un prodigioso coast to coast di Rhoulami. Dopo un minuto azione che fa discutere: un forse troppo suscettibile arbitro Nicchi caccia per proteste Tacchilei, la Ducato si difende bene con l’uomo in meno, ma incassa il 4-2 praticamente allo scadere dei due minuti di inferiorità numerica. Nell’azione successiva una prepotente azione di Trapasso finisce con il tiro sul palo. A questo punto De Moraes, dopo aver rischiato di prendere anche il 2-5, si gioca la carta del portiere di movimento, trovando subito la rete con gran sassata di Vasilache. Il Real prova a cercare la porta sguarnita, ma non la trova, anche grazie ad un gran salvataggio di Cocco. Dopo alcuni salvataggi anche piuttosto fortunosi di un’affannata retroguardia folignate, ci pensa proprio Cocco, con il destro, a mettere alle spalle di Mercuri il gol di un meritato 4-4; anche perché lo stesso Mercuri sventa all’ultimo secondo un altro tiro, evitando una beffa che sarebbe stata troppo grande, anche in uno sport come il calcio a cinque.

Dopo una settimana di pausa, ideale per De Moraes per recuperare qualche acciaccato, al PalaRota arriverà il Miriano; come all’andata non ci sarà De Moraes, ammonito in regime di diffida, oltre all’espulso Tacchilei.