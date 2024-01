Serie C1, Real Cannara-Ducato Futsal 4-0

Il girone di ritorno si apre con una sconfitta

Real Cannara: Mercuri, Carlini, Nataloni, Lahmidi, Morici, Mariotti, Brugnami, Valencia, El Asmar, Semeraro, Nicoziani, Emanueli. All. Cardia

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Oranelli, Vasilache, Laurenti, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Del Gallo, Bonelli, Maurelli. All. De Moraes

Arbitro: Colopi di Perugia e Bravetti di Gubbio

Primo tempo (1-0): 29’Brugnami

Secondo tempo (4-0): 15’Valencia 20’, 24’Mariotti

Nulla da fare per la Ducato Futsal nell’anticipo della prima giornata di ritorno. Il Real Cannara si conferma osso durissimo per Rosi e compagni a fa valere, oltre al fattore campo, anche la fiducia dei risultati: tre vittorie nelle ultime quattro partite permettono alla compagine del presidente Morici di uscire dalla zona calda della classifica. Il crollo della Ducato nel secondo tempo va sicuramente addebitato anche ad una maggiore freschezza di un avversario che ha avuto il vantaggio di poter ricominciare le partite vere, dopo la pausa natalizia, con una settimana di anticipo per il recupero del match contro la CTS Grafica.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato, con le due squadre che creano poco per giustificare il vantaggio di una delle contendenti. I padroni di casa crescono con il passare dei minuti e si fanno preferire nella seconda metà della frazione; ma serve un’indecisione difensiva in impostazione degli spoletini per favorire il vantaggio di Brugnami. Nella ripresa il Real Cannara, ovviamente, si fa forte del vantaggio acquisito ed il match perde ulteriormente di intensità. La fiammata che chiude, di fatto, il match arriva alla metà del tempo, con la rete di Valencia, ben imbeccato da Mariotti in contropiede e con lo stesso Valencia che restituisce il favore al compagno per il 3-0. In mezzo la rabbiosa reazione di capitan Rosi che centra il palo con una puntata da distanza siderale ed il solito Mercuri che chiude la porta dove non arrivano i suoi difensori. A poco serve il portiere di movimento scelto da De Moraes, punito dalla rete del 4-0 di Mariotti, che trova la porta sguarnita. Nel finale la sfortuna si accanisce sugli spoletini, che non riescono nemmeno a realizzare il meritato gol della bandiera, con Trapasso fermato prima da Mercuri e poi dal palo.

Dopo il pari contro il Gubbio Burano un nuovo passo indietro per la Ducato. Ma sabato prossimo c’è al PalaRota il Montegabbione: ancora una chance per poter riprendere il filo del discorso.