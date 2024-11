Serie C1, Real Cannara-Ducato Futsal 2-6, non belli ma vincenti

Real Cannara: Nicoziani M., Nicoziani T., Emanueli, Gianangeli, Capaldini, Fiordiponti, Mariotti, El Mouloudi, Veschini. All. Cardia

Ducato Futsal Spoleto: Bonelli, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Secco, Del Gallo, Tacchilei, Stramaccioni. All. De Moraes

Arbitro: Nuccioni di Orvieto e Marcellini di Foligno

Primo tempo (0-0):

Secondo tempo (2-6): 6’ De Moraes, 7’ e 8’ Mariotti, 25’ Cocco 26’ e 27’ Giusti 28’ Vasilache 29’ Cocco

Sicuramente non una bella Ducato Spoleto Futsal quella vista nell’anticipo di Cannara; ma era veramente troppo importante la posta in palio, soprattutto in virtù delle assenza di cui soffriva la squadra di casa. Rosi e compagni, sudando le proverbiali sette camicie, piegano i locali, con un risultato ampio, ma che matura solo negli ultimi minuti dopo una sofferenza pressoché infinita.

Senza Botteghin acciaccato, De Moraes recupera Del Gallo rispetto all’impegno con il Montegabbione. La Ducato cerca di imporre il proprio ritmo al match, ma il Real soffre veramente poco e le conclusioni degli spoletini non impensieriscono Nicoziani. Sono i padroni di casa che vanno più vicini alla rete, andando a sbattere un paio di volte su Bonelli e, in un’occasione, anche sul palo. L’unica vera opportunità per gli ospiti è sui piedi di Del Gallo, fermato anche lui dal palo allo scadere.

Nella ripresa la sblocca De Moraes con una conclusione da media distanza; ma il Real non ci sta e la capovolge con la doppietta di Mariotti, decisamente uomo in più, soprattutto in assenza di Lahmidi. Gli spettri della sconfitta per la Ducato aleggiano sul PalaCasone; ma a nove minuti dalla fine De Moraes veste la maglia da portiere di movimento e la mossa è quanto mai azzeccata, visto che va ad incidere anche sulle poche energie rimaste agli avversari. Cocco e una doppietta di un ritrovato Giusti incanalano il match sul 4-2. Poi, con le praterie a disposizione, ci pensano Vasilache e ancora Cocco ad allungare fino al 6-2 finale.

Ducato che resta quinta e che chiuderà il girone di andata sabato prossimo al PalaRota contro l’Umbrasabina.