Serie C1, Orvieto-Ducato Futsal 1-2

Trapasso trascina la Ducato Futsal Spoleto nella rimontona ad Orvieto.

Orvieto: Cerchecci, Lipparoni, Seghetta, Menichelli, Frosinini, Coppola, Ishitsuka, Souihi, Angelozzi, Bove, Mari, Laezza. All. Baffo



Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Vasilache, Secco, Oranelli, Laurenti, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Baratta, Del Gallo, Maurelli, Bonelli. All. De Moraes



Arbitro: Colopi di Perugia e Ministrini di Foligno

Primo tempo (1-0): 10’ autorete

Secondo tempo (1-2): 14’e 20’ Trapasso

Il recupero della quinta di ritorno porta tre punti pesantissimi alla Ducato Futsal. Nella trasferta infrasettimanale di Orvieto, Rosi e compagni sono bravi a mettersi alle spalle dubbi ed incertezze di un primo tempo nervoso e sfortunato, e ribaltano la situazione, tornando ad un successo fuori casa che mancava, addirittura, dalla seconda di campionato a Montegabbione.

Parte malissimo la squadra spoletina, con una carambola tra Rosi e Secco, nei pressi della porta di Bonelli, che genera un’autorete di quelle da dimenticare presto. La reazione è timidissima e bisogna arrivare quasi alla fine del tempo per vedere qualcosa di buono, ma i legni dicono di no prima a Del Gallo e poi a Trapasso.

Nella ripresa torna in campo un’altra Ducato Futsal, anche se, dopo una puntata di Rosi neutralizzata dal portiere in due tempi, ci vuole Bonelli a chiudere la porta ad un 2-0 che avrebbe chiuso il match. La squadra di De Moraes sembra anche più fresca: dopo un contropiede che porta al tiro di Tacchilei e respinta del portiere, arriva il pareggio, con un bel calcio di Trapasso che vale l’1-1. Il gol dà ulteriori sicurezze agli spoletini, che spingono per fare caccia grossa. Del Gallo calcia di un soffio sopra la traversa una buona opportunità; preludio al gol di Trapasso, ottimamente servito da Oranelli. Grande soddisfazione per gli ospiti, che dovranno comunque mettere da parte ogni stanchezza, visto che sabato dovranno giocare a Città di Castello, nell’ennesimo scontro diretto. La classifica dice che ci sono cinque squadre in un punto e che tutto può succedere.