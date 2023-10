Serie C1, Montegabbione-Ducato Futsal 7-9

Vasilache, che tripletta!

Montegabbione: Babei I., Molnar, Bitca, Mansi, Rotila, Babei D., Havziji V, Babei M., Babei V., Babei C., Havziji E. All. Babei D.

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Belli, Laudini, Rosi, Oranelli, Cocco, De Moraes, Mancinelli, Giusti, Tacchilei, Baratta, Bonelli. All. De Moraes

Arbitro: Benedetti di Foligno e Mirri di Perugia

Primo tempo (4-4): 2’ 4’ Vasilache 6’, 19’ Babei D. 22’ Del Gallo 27’Babei V. 29’ Babei D. 31’ Cocco

Secondo tempo (7-9): 1’ Vasilache 3’ Giusti 4’ Babei M. 19’ De Moraes 23’ Babei D. 25’ Giusti 27’ Cocco 31’ Babei V.

Che non sarebbe stata la partita dei fioretti in casa Ducato Futsal si sapeva dalla vigilia; e così è stato. Ci è voluta la sciabola e, a tratti, anche la scimitarra per portare a Spoleto tre punti che fanno classifica e morale in questo inizio di campionato.

Nello splendido palazzetto di Sarteano, senza gli indisponibili Trapasso e Garofalo, mister De Moraes recupera Del Gallo nella batteria dei fuoriquota e sceglie l’alternanza dei portieri tra primo e secondo tempo.

Dopo la partenza fulminante grazie alla doppietta di Vasilache, la partita sembra in discesa, ma i padroni di casa, già con il pesante fardello delle 17 reti subite alla prima giornata a Rieti, non si danno per vinti, mettendo in campo rabbia e fisicità. Dopo il gol dell’1-2, la partita non è bella e vive sul filo dei nervi; Montegabbione trova il pareggio, ma un gol di Giacomo Del Gallo sembra rimetterla sulla buona strada. La Ducato pecca un po’ di precisione e, in un attimo, si trova sotto 3-4. Fondamentale risulta la zampata di Cocco che manda sul pari le squadre negli spogliatoi.

La ripresa inizia ancora bene per Rosi e compagni, che tornano avanti di due reti con un ispiratissimo Vasilache e con Giusti. Ancora una volta la reazione dei padroni di casa è letale e porta al gol del 5-6. Una lunga fase di gioco senza particolari sussulti vede stranamente il tabellone fermo sul suddetto punteggio finché non ci pensa De Moraes a siglare il 7-5. Ultimi minuti frenetici: nonostante la stanchezza il Montegabbione torna sotto di una sola rete, ma la Ducato del secondo tempo non si lascia impaurire e ha la lucidità per quello che sarà l’allungo decisivo con Giusti e Cocco che completano le loro doppiette personali. Il gol del 7-9 dei locali nel recupero è solo per la statistica.

Ducato che si porta a 4 punti in classifica, in attesa del match di sabato, quando al PalaRota arriverà il Città di Norcia, nel replay del match di Coppa di un paio di settimane or sono.