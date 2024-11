Serie C1, Miriano-Ducato Futsal 2-1, rimonta amara

Miriano: De Florio, Battistoni, Cabiati, Capotosti, Fani, Pagnanelli, Colasanti, Proietti, Donatelli, Persichetti, Venturini. All. Piersantelli

Ducato Futsal Spoleto: Bonelli, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, Secco, Del Gallo, Tacchilei, Garofalo, Paolino. All. Marini (De Moraes squalificato)

Arbitro: Mirri di Perugia e Matarazzi di Foligno

Primo tempo (1-1): 13’ Cocco, 24’ Venturini (tl)

Secondo tempo (1-2): 24’ Cocco (aut.)

Seconda sconfitta consecutiva per la Ducato Spoleto Futsal: la squadra diretta in panchina da Marini (De Moraes era squalificato) non riesce a fare tesoro del gol di Cocco a metà primo tempo e, sull’insidioso sintetico narnese, subisce la rimonta dei padroni di casa del Miriano, apparsi più in palla nei momenti caldi di un match deciso, comunque, da una sfortunata autorete dello stesso Cocco.

Ducato che, oltre a De Moraes, deve fare a meno anche dell’altro squalificato Stramaccioni, oltre agli indisponibili Trapasso e Oranelli. Avvio equilibrato con le due squadre che preferiscono non sbilanciarsi. Il Miriano calcia un paio di volte verso la porta di Bonelli, ma senza creare particolari problemi. Ducato che passa in vantaggio al 13’ con un gran sinistro ad incrociare di Cocco, ben imbeccato da Botteghin. Al 18’ bella azione di Vasilache, palla a Cocco e chiusura sul secondo palo, ma Rosi non ci arriva. Dall’altra parte Cocco sulla linea salva su punizione calciata da Persichetti. Ancora una volta in questa stagione Rosi e compagni raggiungo il quinto fallo troppo presto: questa volta al 21’. Nella punizione conseguente Bonelli sventa su punizione di Capotosti. Ma nulla può tre minuti più tardi sul tiro libero di Venturini. Il Miriano cerca di approfittare di questo momenti, ma Bonelli dice di no a Colasanti dalla distanza.

Nella ripresa buon avvio del Miriano, ma Bonelli dice no a Venturini. La Ducato risponde con una conclusione di Vasilache, assistito da Botteghin, murata in angolo dalla difesa locale. Sull’azione conseguente Miriano pericolosissimo in ripartenza, ma il tiro dalla distanza di Fani è respinto dall’incrocio dei pali. La partita si accende e Cocco calcia ancora verso la porta, ma De Florio para in angolo; sui cui sviluppi Cocco spara alto non lontano dalla traversa. All’11’ gol annullato al Miriano per fallo su Giusti dopo la respinta di Bonelli su ennesimo tiro di Venturini. Passata la metà del tempo, si accentua la pressione del Miriano, ma il vantaggio arriva solo su una sfortunata deviazione di Cocco che voleva difendere la propria porta. A questo punto Marini si gioca Botteghin portiere di movimento, ma l’unica occasione è una palla in mezzo di Giusti con parata del portiere su Cocco. Amaro finale, quindi per la Ducato, che deve risollevarsi in fretta, visto che, sabato prossimo, al PalaRota arriverà niente di meno che la capolista San Martino.