Serie C1, Lidarno-Ducato Futsal 2-2

La Ducato porta a casa un pari dalla trasferta di Lidarno

Futsal Lidarno: Cecchetti, Ragnacci A., Squillace, Santioni, Songna, Girelli, Potenza, Kanayama, Ragnacci D., Nanti, Rizzo, Baldelli, Lemmi, Penchini. All. Bartolocci

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Belli, Trapasso, Rosi, Oranelli, Vasilache, Cocco, Ragni, De Moraes, Mancinelli, Giusti, Baratta, Bonelli. All. De Moraes

Arbitro: Benedetti e Maracchia di Foligno

Primo tempo (1-1): 6’Vasilache 28’Baldelli

Secondo tempo (2-2): 6’Cocco 7’Potenza

Note: 14’ st espulso Trapasso



Finisce 2-2 l’anticipo della quarta giornata di campionato che vedeva la Ducato Futsal impegnata sul campo all’aperto della Futsal Lidarno. Un pareggio giusto, al termine di un match dai molti volti, che ha rischiato di essere rovinato dall’espulsione di Trapasso, apparsa esagerata o, quanto meno, non equa rispetto all’andamento dell’azione

De Moraes deve rinunciare, ancora una volta a Del Gallo; Giusti costretto agli straordinari, vista anche l’assenza di Tacchilei. Ci sarà anche il debutto del giovanissimo Baratta.

Con in porta Bonelli, parte meglio la Ducato che trova il vantaggio al termine di una buona azione al termine della quale Vasilache finalizza un assist di De Moares. Il match è molto tirato, ma le occasioni sono poche (la più grande vede Cecchetti ottimo su Trapasso). Abbastanza a sorpresa, poco prima del riposo, arriva il pareggio locale con Baldelli.

Il secondo tempo è di ben altro spessore: proprio Bonelli si rende protagonista del match con uno splendido doppio intervento su Potenza. Dall’altra parte nuovo vantaggio della Ducato: schema d’angolo, ancora De Moraes uomo assist e rete di Cocco. Fulminea reazione del Lidarno che trova subito il pari con Potenza. Ancora Potenza mette alla prova i riflessi di Bonelli e poi è Cecchetti a dire di no a Vasilache. Al 14’ brutto episodio: doppia entrata fallosa prima su Cocco e poi su Trapasso; quest’ultimo accenna ad una reazione, confronto testa a testa con un avversario e viene espulso solo il giocatore della Ducato, mentre il giocatore del Lidarno viene solo ammonito, tra le proteste della panchina spoletina. In inferiorità numerica Rosi e compagni si difendono con le unghie e con i denti, riuscendo a mantenere il punteggio sul 2-2. Negli ultimi minuti meglio il Lidarno, nonostante abbia 24 ore in meno di riposo rispetto agli impegni di Coppa Italia, ma Bonelli non si fa sorprendere. Per la Ducato una bella azione di Vasilache, sulla cui palla in mezzo non arriva Cocco.

Finisce dunque con un pareggio esterno il tour de force dei ragazzi di De Moraes (tre partite in sei giorni sono veramente tante e con due impegni sul sintetico). Sabato 4 ottobre si torna in campo e sul parquet amico del PalaRota arriverà l’Orvieto.