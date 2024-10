Serie C1, Leonessa-Ducato Futsal 8-2, la capolista dilaga

Leonessa Futsal RSA: Incelli, Sestili T., Franceschini, Furlanetto, Vega, Tatumirak, Pompili, Pasquali, Pasqualucci, Fossatelli, Boccanera, Regner, Antonelli, Zampone. All. Talamanca

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Paloni, De Moraes, Secco, Oranelli, Tacchilei, Garofalo, Bonelli. All. De Moraes

Arbitro: Benedetti di Foligno e Villa di Perugia9

Primo tempo (4-1): 9’ e 11’ Regner, 13’ Pompili, 18’ Trapasso (rig.), 29’ Vega

Secondo tempo (8-2): 10’ Rosi, 17’ Vega, 23’ Boccanera (rig.), 27’ e 28’ Tatumirak

Note: espulsi Pompili al 19’ st e Paloni al 31’ st per proteste

Per portare a casa un risultato accettabile dal campo di una capolista arrabbiata e determinata dopo aver perso, nella scorsa giornata, i primi punti del torneo, sarebbe servito qualcosa in più della migliore Ducato. E, invece, dopo un avvio tutto sommato promettente, gli spoletini, privi di Botteghin, Cocco e Del Gallo, commettono una serie di errori troppo vistosi per essere perdonati da un Leonessa che può mettere in campo alcuni giocatori di categoria superiore.

Nei primi minuti la Ducato soffre, ma lascia pochi spazi agli attacchi locali e Bonelli compie un solo vero intervento. Incredibile come il vantaggio del Leonessa arrivi dopo una buona transizione della Ducato fermata dal portiere locale, rilancio lungo con le mani e palla che arriva a Regner che punisce un pessimo intervento della difesa degli ospiti. Passa un attimo ed il raddoppio è la fotocopia dell’1-0: errore in disimpegno della Ducato e lo stesso Regner deve solo appoggiare in porta l’assist di Vega. Leonessa sul velluto che trova anche il terzo gol con un gran sinistro all’angolino, imparabile per Bonelli. La Ducato si scuote per un attimo e, dopo un tiro da fuori di De Moraes alzato sopra la traversa dal portiere, si procura un fallo con una caparbia azione di Tacchilei che viene fermata fallosamente nei pressi della linea d’area: per gli arbitri è rigore che Trapasso trasforma. Un’ingenua Ducato, invece di temporeggiare un po’, si vede fischiato il quinto fallo che costringe Vasilache e compagni a mollare un po’ in difesa. Arriva così il 4-1 del Leonessa con Vega che approfitta di una serie di rimpalli favorevoli sotto porta. Dopo un tiro di Oranelli di poco fuori, il Leonessa sfiora il 5-1, ma Paloni è miracoloso e si sostituisce a Bonelli sulla linea.

Nella ripresa Bonelli e Rosi riescono a neutralizzare una grande azione di Regner. È lo stesso Rosi che ravviva le speranze spoletine con una punizione incredibile che si infila sotto il sette. La Ducato non riesce a concretizzare questo buon momento e, in un paio di minuti si decide, di fatto, il match: uno splendido scavetto di Vega vale il 5-2; dopo un paio di minuti, anche grazie ad un paio di ottimi interventi di Incelli, Vasilache e compagni non sfruttano la superiorità numerica, derivante dall’espulsione di Pompili. Il finale è tutto di marca locale: capitano Boccanera insacca un dubbio rigore che vale il 6-2; poi arrivano due reti in fotocopia di Tatumirak che puniscono gli errori spoletini nella gestione del portiere di movimento. C’è tempo solo per un tiro libero neutralizzato da Bonelli e per l’espulsione del giovanissimo Paloni, reo di aver detto qualche parola di troppo all’arbitro Benedetti negli attimi di recupero.

Sabato prossimo al PalaRota arriva la CTS Grafica: con la presumibile assenza di Trapasso, uscito malconcio dal parquet di Leonessa, comunque è obbligatorio un risultato positivo.