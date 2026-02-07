Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Trapasso, Rosi, Vitinho, Vasilache, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Giusti, Tacchilei, D’Angeli. All. De Moraes
Avvera Gubbio: Ciliegi, Bei, Radicchi G., Rosati, Genghini, Radicchi Al., Mariucci, Angeloni, Radicchi An., Borsini, Capponi. All. Bettelli
Arbitri: Giorgi di Città di Castello e De Pascalis di Perugia (Reali di Foligno)
Primo tempo (2-0): 2’33” Tacchilei, 10’19” Vitinho
Secondo tempo (3-4): 0’53” Mariucci, 3’47” Bei (rig.), 11’44” Genghini, 14’09” Paloni, 15’29” Botteghin, 16’24” e 19’41” Bei
Note: espulsi Ceccarelli al 3’46” del s.t. per fallo di reazione; al 12’24” Radicchi Al. e Vasilache per reciproche scorrettezze
