Serie C1, la Ducato Futsal ospita Montegabbione

Sabato ore 15 al PalaRota: un grande pubblico per uscire dalle sabbie mobili

Siamo all’ antivigilia della seconda giornata di ritorno per la Ducato Futsal. La situazione di classifica è sotto gli occhi di tutti e, nonostante non fosse quella che ci si potesse augurare ai nastri di partenza del campionato, la squadra di De Moraes vuole con tutte le forze venire fuori dal pantano di un penultimo posto che, a più riprese, gli spoletini hanno dimostrato di non meritare. Nessuno vuol sentire parlare di retrocessione, ma questa è la situazione con cui confrontarsi.

Contro il Montegabbione sarà un autentico scontro diretto, con gli ospiti che vantano solo tre punti di vantaggio sulla Ducato. Tornare alla vittoria sarebbe fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il morale e per dare una soddisfazione al pubblico del PalaRota, che non ha fatto mai mancare il suo sostegno a Rosi e compagni. Appuntamento sabato alle ore 15: mai come questa volta sarà la Ducato Futsal ad avere bisogno della sua Spoleto