Serie C1, la Ducato Futsal ospita Lidarno al PalaRota

Torna Cocco. Domani in campo alle 15

Si aggrappa per l’ennesima volta al PalaRota ed ai suoi tifosi la Ducato Futsal per il match di campionato contro il Futsal Lidarno. In palio tre punti pesantissimi per il cammino delle due squadre (da un lato contano per la salvezza, dall’altro per alimentare le speranze play off dei perugini). Ma Ducato-Lidarno è anche un ri-affrontarsi dopo la partita di andata (chiusa sul 2-2) che rappresentò, di fatto, l’inizio del declino per la squadra spoletina, al termine di un match reso famoso da una decisione arbitrale (a dir poco opinabile) che portò all’espulsione di Trapasso a metà del secondo tempo.

Qualche minuto tornerà a giocarlo anche Cocco, al rientro dopo alcune settimane di stop. Certo che Rosi e compagni non lasceranno nulla di intentato per dare una soddisfazione al proprio pubblico e per togliersi dai guai.

In campo al PalaRota sabato alle 15.