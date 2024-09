Serie C1, Gubbio Burano-Ducato Futsal 3-1, esordio amaro in campionato, non basta il gol di Del Gallo

Gubbio Burano: Ciliegi, Radicchi G., Radicchi An., Genghini, Rosati, Capponi D., Capponi L., Radicchi Al., Mariucci, Tomassini, Angeloni, Ceccarini, Valentini, Borsini. All. Bettelli

Ducato Futsal Spoleto: Bonelli, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilahce, Cocco, Paloni, De Moraes, Del Gallo, Tacchilei, Garofalo, Stramaccioni. All. De Moraes

Arbitro: Mirri di Perugia e Costantini di Foligno

Primo tempo (0-0)

Secondo tempo (3-1): 6’Del Gallo 16’Capponi D. 24’Mariucci 30’Rosati

Si conclude con una brutta sconfitta la prima di campionato per la Ducato Spoleto. Alle prese con la ostica trasferta in casa del Gubbio Burano, Rosi e compagni, ancora senza Botteghin, disputano una discreta partita, ma pagano a carissimo prezzo alcuni errori difensivi nel momento chiave del match. Primo tempo bruttino e scorbutico in cui le due compagini preferiscono difendersi piuttosto che offendere. Nelle pochissime occasioni che si vedono fanno la differenza i due portieri, soprattutto Bonelli.

La ripresa inizia a ritmi più alti ed il match, come per magia, si apre. Bonelli è ottimo in un paio di circostanze; in mezzo Trapasso spedisce alto sotto porta un bel taglio di De Moraes. Sull’ennesimo ribaltamento, lo stesso Trapasso serve un delizioso assist che Del Gallo concretizza per il vantaggio spoletino. I padroni di casa cercano di alzare il ritmo, ma la Ducato sembra controllare bene. Praticamente dal nulla arriva il pareggio del Gubbio Burano che sfrutta una scorribanda di Ceccarini sulla destra, che evita un’uscita forse affrettata di Bonelli e serve Davide Capponi troppo solo sul secondo palo. Dopo il time out, De Moraes chiama il pressing a tutto campo, ma alla prima occasione l’uscita eugubina sorprende la Ducato e vale il 2-1. De Moraes indossa subito la maglia da portiere, ma le scelte offensive non portano risultati. Anzi allo scadere arriva anche il 3-1 con una violenta conclusione di Rosati che, anche con una deviazione, fulmina Bonelli.

Sicuramente alla ricerca della migliore condizione la Ducato Spoleto, che avrà la possibilità di una pronta rivincita con l’esordio casalingo contro il Futsal Lidarno. Match che sarà disputato in anticipo venerdì alle 21.30 al PalaRota.