Serie C1, Gadtch 2000-Ducato Futsal 4-4, una Ducato Futsal meravigliosa impone il pari alla Gadtch anche fuori casa

Gadtch 2000: Simonetti, Cecchini, Marouane, Sato, Di Tecco, Meacci, Doricchi, Kanayama, Retiano, Aouad, Bonomo, Pecorari, Oubakrim, Passeri. All. Abati

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Botteghin, De Moraes, Oranelli, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Arbitri: Liti di Terni e Casalicchio di Orvieto

Primo tempo (0-0)

Secondo tempo (4-4): 4’ Botteghin, 9’ e 14’ Aouad, 22’ Vasilache, 23’ Pecorari, 26’ De Moraes, 29’ Aouad, 31’ Vasilache

Spettacolare pareggio ottenuto dalla Ducato nella tana della capolista Gadtch. Come all’andata al PalaRota le due squadre di spartiscono il bottino, ma con la non piccola differenza che, a Perugia, Abati e De Moraes hanno potuto giocarsela con i migliori roster a disposizione. Dopo un primo tempo tattico, Ducato e Gadtch, nella ripresa, danno vita ad uno show di categoria superiore, facendo impazzire gli spettatori del PalaPellini. Spoletini che ha avuto il merito di non mollare un centimetro anche quando si sono trovati sotto nel punteggio, riuscendo a ribattere, colpo su colpo, alle magie del fenomenale Aouad.

Primo tempo che scorre con un cliché ben definito: la Gadtch attacca, la Ducato si difende con grande ordine, cercando di pungere in contropiede; come al 5’ con Cocco che spara alto a tu per tu con Simonetti. I perugini cercano di farsi vedere con i tiri da fuori, ma non impensieriscono Bonelli. Quando attacca è, quindi, la Ducato che si fa preferire e De Moraes subisce l’uscita di Simonetti, prima di recuperare sullo scatenato Kanayama. Il grande pericolo per gli spoletini arriva agli sgoccioli: Rosi spende il cartellino giallo per fermare una ripartenza devastante dei padroni di casa e ci vuole il miglior Bonelli per dire di no alla punizione di Aouad.

Nella ripresa si inizia con un altro piglio e ancora Bonelli è superlativo prima su Bonomo e poi su Kanayama. La Ducato risponde da par suo e trova addirittura il vantaggio con Botteghin, che, con un tiro da fuori, sfrutta al meglio una schema da palla inattiva. La squadra di Abati, ovviamente, non ci sta e la ribalta, grazie al suo fuoriclasse: Aouad, prima trova il pari su gran punizione e poi il 2-1, sfruttando una disattenzione della difesa spoletina. Quando manca ancora tanto, De Moraes decide di giocarsela con il portiere di movimento: Vasilache prima manca il tocco sotto porta su assist proprio di De Moraes; e poi insacca il pari su geniale taglio di Botteghin. Non c’è tempo di rimettersi in ordine che la Gadtch ripassa in vantaggio con Pecorari; ma la Ducato salita a Perugia non ha nessun timore reverenziale e acciuffa ancora il pari con una millimetrica puntata rasoterra di De Moraes. Abati non si accontenta e inserisce il portiere di movimento a sua volta, trovando il varco da fuori ancora con Aouad. In avvio di recupero, però, arriva il legittimo 4-4 con la zampata di Vasilache, che chiude il tabellino di uno splendido secondo tempo. Senza esito le ultime offensive della Gadtch ancora con il power play. Pari che vale ora anche in ottica classifica: vista la concomitante sconfitta della Real, la Ducato ha agganciato i folignati al quarto posto. Una bella iniezione di fiducia in vista del durissimo confronto di sabato prossimo contro il Leonessa, secondo in classifica.