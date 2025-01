Serie C1, Futsal Lidarno-Ducato Spoleto 3-7, il poker di Trapasso per il settebello Ducato nel recupero di Lidarno  

Futsal Lidarno: Cecchetti, Ragnacci A., Penchini, Santioni, Carloncelli, Bacoccoli, Ragnacci D., Abate, Baldelli, Rizzo, Picchiarelli, Lemmi. All. Veschini

Ducato Spoleto Futsal: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Oranelli, Del Gallo, Bonelli. All. De Moraes

Arbitri: Marzolini di Gubbio e Villa di Perugia

Primo tempo (2-2): 3’Trapasso, 11’Santioni, 17’Picchiarelli, 21’Cocco

Secondo tempo (3-7): 4’Trapasso, 11’Bacoccoli, 17’Cocco, 23’Trapasso (rig.), 31’Vasilache, 32’ Trapasso

Inizia sotto ottimi auspici il 2025 della Ducato Spoleto che si va a prendere i tre punti nel recupero del match della seconda di ritorno rinviato pochi giorni prima di Natale. Match in bilico per tre quarti del suo svolgimento, ma Ducato che ha avuto la pazienze e la determinazione nel far valere una maggiore freschezza alla lunga al cospetto di un avversario cui mancavano alcuni elementi di spicco.

Partita che si gioca con spettatori solo autorizzati, visto l’obbligo di disputa a porte chiuse. Casualità vuole che ad arbitrare ci siano i medesimi del match di andata. De Moraes deve rinunciare a Tacchilei squalificato e la Ducato parte molto bene, passando subito in vantaggio con una bella azione che libera Trapasso sulla sinistra, uno contro uno e tiro che fulmina Cecchetti. Lo stesso Trapasso al 10’ potrebbe raddoppiare, ma il palo ferma la sua conclusione in transizione. La dura legge del calcio è dietro l’angolo e, un attimo dopo gli spoletini incassano l’1-1. La Ducato risente del colpo e subisce anche il 2-1, con padroni di casa che sfruttano un ribaltamento di fronte partito da un passaggio sbagliato in contropiede proprio dagli ospiti. Passata la buriana, i ragazzi di De Moraes riordinano le idee e ottengono il pari con bella conclusione di Cocco dal limite. Lo stesso Cocco può calciare in porta altre due volte, ma senza inquadrare lo specchio e si va a riposo su un giusto pareggio.

La ripresa parte come il primo tempo e un grande Trapasso trova il diagonale che fa rimettere la testa avanti alla Ducato. Vivace reazione del Lidarno che trova il pari con Bacoccoli, lesto a ribadire in rete una respinta di Bonelli. La Ducato non ci sta e ci pensa ancora Cocco a trovare la quarta rete con un gran tiro ad incrociare che batte Rizzo, portiere schierato da mister Veschini nella ripresa. Il momento è cruciale, anche se la Ducato spreca troppe ripartenze. La Ducato va sul doppio vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Trapasso conseguenza di quello che è anche il quinto fallo dei padroni di casa. Ai -5 Veschini chiama time out e se la rischia con il portiere di movimento. Rosi e compagni si difendono bene e trovano anche altre due reti con Vasilache e con un inarrestabile Trapasso. Nel mezzo c’è anche tempo per un tiro libero fallito da Rosi, ma quello che contava erano tre punti che spazzano via ogni paura e che lanciano gli spoletini a un solo punto dal quarto posto, alla vigilia del gran derby di sabato contro il Città di Norcia.