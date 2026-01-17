Serie C1, Ducato Futsal-Umbrasabina 5-3, la galleria fotografica

    • Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, D’Angeli. All. De Moraes

    Umbrasabina: Giacomini, Grimani, Monesi, Maccelli M., Matticari M., Racanicchi, Masini Mic. , Maccelli, Leonelli F., Renzi, Leonelli D., Masini Mat., Pandolfi, Galluzzi. All. Abati

    Arbitri: Marzolini di Gubbio e Liti di Terni (Costantini di Foligno)

    Primo tempo (2-2): 0’15” Vitinho, 2’19” Masini Mic., 4’39” Racanicchi, 9’49” Botteghin

    Secondo tempo (5-3): 5’31” e 10’55” Rosi, 16’56” De Moraes, 19’25” Masini Mat.

