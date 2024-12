Serie C1, Ducato Futsal-Umbrasabina 3-1, apre Rosi, “chiude” Bonelli: la Ducato Futsal trova la terza vittoria consecutiva  

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Castellani, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Secco, Oranelli, Dela Gallo, Tacchilei, Paolino, Bonelli. All. De Moraes

Umbrasabina: Giacomini, Masini, Matticari A., Matticari M., Di Pietro, Ceccotti, Fialdini, Bertoldo, Maccelli M., Maccelli D., Masini, Mazzucconi. All. Abati Lorenzo

Arbitri: Villa di Perugia e Marcellini di Foligno

Primo tempo (1-1): 12’Rosi, 31’Di Pietro

Secondo tempo (3-1): 4’Cocco, 7’Vasilache

Partita dura (ma sempre correttissima) e scorbutica: la Ducato Futsal viene a capo anche dell’Umbrasabina e ottiene la terza vittoria consecutiva, consolidando la quinta posizione in classifica.

Ancora senza Botteghin, De Moraes deve fare a meno anche di Trapasso, con Oranelli recuperato solo per la panchina. Mister quindi costretto a rimanere in campo per praticamente tutto il match. Ospiti senza lo squalificato Monesi, ma in grado di proporre rotazioni veloci alla ricerca di una certa freschezza, soprattutto in fase difensiva. La prima parte di gara vede una certa supremazia della Ducato, ma piuttosto sterile: Giacomini è poco impegnato ed ha ben pochi problemi. La prima girandola di cambi di De Moraes porta immediatamente al gol: palla recuperata da Secco nel traffico, tocco per Vasilache che trova l’accorrente Rosi sulla banda destra e puntata che fulmina Giacomini. La Ducato sembra poter accelerare ancora, ma manca di precisione in fase di rifinitura. Passata la metà del tempo ed un momento emotivamente difficile, sono gli ospiti che prendono in mano il pallino, ma i fratelli Matticari non inquadrano la porta. Il pareggio arriva, tutto sommato meritato, allo scadere del tempo, con grande azione di Marco Matticari sulla destra, palla forte sul secondo palo ad evitare Bonelli, Di Pietro, appostato sulla linea, ci deve mettere solo il petto.

Nella ripresa, dopo un buon intervento di Bonelli sul primo palo, la Ducato la risolve in tre minuti, approfittando di un paio di sbavature ospiti: nella prima occasione Tacchilei trova Cocco dal limite dell’area che incastra la palla nel sette; nella seconda permettendo una prepotente incursione di un inesauribile Vasilache sulla sinistra con Giacomini che ci mette una pezza, ma la palla finisce lentamente in porta. Nonostante il doppio svantaggio, l’Umbrasabina non perde la testa e comincia a prendere l’iniziativa, ma Bonelli inizia il suo show (un vero incubo per il bomber ospite Alessio Matticari). Prima della metà del tempo, anche Giacomini dice la sua, chiudendo in uscita sul tocco di destro di Cocco. La Ducato si difende bene, nonostante i quattro falli a carico, anche con la freschezza di Paloni e Del Gallo. Al 23’ Abati inserisce Di Pietro come portiere di movimento, creando subito i presupposti per il 2-3 che non arriva perché Bonelli dice no ad Alessio Matticari. Il finale è abbastanza convulso, con la Ducato che ha il merito di gestire in modo ordinato tanto la fese difensiva che i momenti di possesso palla. Brivido al 29’ con gli arbitri che fischiano una punizione indiretta dal limite contro Bonelli, che la barriera sventa. Dall’altra parte al 30’ ancora una punizione a due (peraltro contestatissima) contro il “portiere” Di Pietro, ma l’Umbrsabina se la cava. Allo scadere formidabile doppio intervento di Bonelli che tiene il tabellone sul 3-1 per gli spoletini, esaltando uno dei nuovi pupilli del pubblico spoletino.

Nella prossima giornata, ancora un match davanti al proprio pubblico per la Ducato, che ospiterà il Gubbio Burano in quella che è la prima partita del girone di ritorno.