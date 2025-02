Serie C1, Ducato Futsal-Torgiano 4-2, si torna a sorridere

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Oranelli, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Torgiano: Placidi, Gragnani, Pastorelli, Caraffini, Vittori, Taddei, Emanueli F., Iljazi, Ricciarelli, Cesaroni, Tenerini, Emanueli M. All. Cistellini

Arbitro: Mirri di Perugia e Marcellini di Foligno

Primo tempo (2-1): 4’Pastorelli, 22’Paloni, 31’Cocco

Secondo tempo (4-2): 4’Pastorelli, 9’Botteghin, 14’Trapasso

Una buona Ducato fa felice il buon pubblico presente al PalaRota e, nonostante qualche amnesia in fase difensiva, si prende i tre punti e si porta sola in quarta posizione. Con Rosi in panchina solo per onor di firma, Stramaccioni (foto) è in campo e con la fascia da capitano. L’inizio è tremendo per gli spoletini che, prima sprecano inopinatamente una ripartenza due contro il portiere e poi, al termine di un’azione confusa, subiscono la rete degli ospiti con Pastorelli. Il Torgiano si difende bene come consuetudine e lascia pochi spazi alla Ducato che rischia in un paio di occasioni anche di subire il raddoppio. Le buone rotazioni a disposizione di De Moraes determinano un cambio di passo: Trapasso subisce un’ottima parata da parte di Placidi, poi lo stesso De Moraes pizzica la traversa con un bel tiro da fuori. Al 22’ il meritato pari spoletino: bella azione sulla sinistra di Trapasso, palla in mezzo dove l’accorrente Paloni insacca. Il tempo sembra finire senza sussulti con la Ducato che si fa preferire. Prima del fischio dell’intervallo c’è il gran sinistro di Cocco che riceve da tiro d’angolo e scaglia sotto la traversa.

Avvio difficile anche della ripresa per Botteghin e compagni, anche se il gol del pareggio è una sfortunata deviazione di Tacchilei su tiro di Pastorelli. È il miglior momento per gli ospiti che, però, vanno a sbattere ancora contro Stramaccioni. Come nel primo tempo, alla distanza esce la Ducato che trova il 2-2 al termine di una bella azione rifinita da Vasilache e messa in porta da Botteghin. Una bella parata di Stramaccioni su Ricciarelli è il preludio al gol del 4-2 che spacca la partita con Paloni che restituisce a Trapasso il favore del primo tempo e bella conclusione sul secondo palo del numero sei spoletino. Cistellini si gioca al 23’ il portiere di movimento, creando almeno due ottime occasioni per riaprire il match, ma la difesa spoletina, guidata da Botteghin e con un Vasilache in forma smagliante, dice di no, anche grazie ad un attento Stramaccioni.

Sabato prossimo Real Foligno-Ducato: una bella fetta di quarto posto passa da lì.