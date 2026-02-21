Serie C1, Ducato Futsal-Todi 3-3, la galleria fotografica

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Castellani, Baratta, Rosi, Vitinho, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Giusti, Tacchilei, Stramaccioni. All. De Moraes
Todi: Costanzi, Della Pietra, Traversini, Palasanu, Pazzaglia, Montanari, Trotta, Mari, Calistroni, Coletti, Picotti, Introppico. All. Ricci
Arbitri: Cesaroni di Città di Castello e Alessi di Foligno (Ravanelli di Foligno)
Primo tempo (0-0):
Secondo tempo (3-3): 1’04” Vitinho, 2’55” Calistroni, 7’25” Giusti, 8’20” Calistroni, 11’46” Introppico, 15’17” Tanabe
