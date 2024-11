Serie C1, Ducato Futsal-San Martino 3-3, stop alla capolista

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Secco, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

San Martino: Mischianti, Procacci, Gaggiotti, Tomassini, Nicchi, Vagnarelli, Piccotti, Minelli, Cardoni, Bozzalla, Pelicci, Topazio, Boscaino, Ragnacci. All. Fumanti

Arbitri: Nuccioni di Orvieto e Marcellini di Foligno

Primo tempo (1-2): 21’Cardoni, 27’Vasilache, 29’ Bozzalla

Secondo tempo (3-3): 15’ autorete pro Ducato, 20’ Bozzalla, 29’ Vasilache

Al termine di un match teso, vivo fino all’ultimo secondo, la Ducato Futsal acciuffa un ottimo pareggio contro il San Martino, attuale prima della classe nel campionato di serie C1. La squadra eugubina ha dimostrato per larghi tratti il motivo per il quale si trova in questa posizione, imponendo un ritmo ed un gioco visti poche volte al PalaRota. I ragazzi di De Moraes hanno avuto il merito di non scomporsi nei momenti di svantaggio, tenuti in piedi da un eccellente Botteghin e da ampie rotazioni che hanno permesso ai padroni di casi di non farsi irretire dall’estenuante possesso palla degli avversari. E, alla fine, anche un pizzico di rimpianto per avere sfiorato anche il colpaccio in extremis.

Avvio di studio con pochi brividi: San Martino più propositivo, ma Ducato chiusa bene e che lascia pochi spazi. A cavallo della metà del tempo, gli spoletini calano un po’ di intensità anche a causa del quarto fallo fischiato a carico. Bonelli si esibisce in un paio di interventi di piede (soprattutto il secondo da fuoriclasse assoluto) che tengono il punteggio sullo 0-0; ma nulla può sulla ripartenza in superiorità numerica degli ospiti che vale lo 0-1. La reazione è di un ispirato Cocco che effettua una bella girata, ma Mischianti copre bene il suo palo. Bonelli vola sul gran tiro di Nicchi ed è preludio al pareggio della Ducato: rimessa contesa in zona di attacco he gli arbitri assegnano alla Ducato; Tacchilei batte velocemente, Vasilache calcia e Mischianti è battuto anche da una deviazione della sua difesa. Gli ospiti dimostrano di non gradire e, dopo un possesso palla da stropicciarsi gli occhi, liberano al tiro Bozzalla che fulmina Bonelli con una gran conclusione sotto al sette. La reazione è una gran punizione rasoterra di De Moraes che centra il palo.

Nella ripresa il San Martino gestisce un egregio possesso palla, ma senza pungere. Anzi, l’unica occasione la ha sui piedi Tacchilei, ma la sua puntata sfiora il palo. Il match scorre sempre sui ritmi della squadra ospite, che viene punita da un break di Botteghin, palla sulla banda per Vasilache che mette forte in mezzo, trovando la deviazione decisiva della difesa eugubina. Passano pochi minuti ed il San Martino ritorna in vantaggio, grazie ad uno splendido scavetto di Bozzalla che scavalca un incolpevole Bonelli. Mischianti, battuto solo da due tiri deviati, inizia il suo particolare match contro le offensive della Ducato: prima su De Moraes e poi con il volto su Rosi. De Moraes infila la maglia da portiere di movimento a cinque dal termine e, nella prima azione, Mischianti se la cava su Rosi e poi Vasilache calcia alto da buona posizione. Paradossalmente la Ducato trova il pari senza portiere di movimento: Cocco, servito da Rosi, fa una geniale sponda di testa per Vasilache che fulmina Mischianti in uscita. Sul 3-3 le due squadre si spendono anche negli ultimi attimi: Mischianti salva ancora su Rosi e dall’altra parte Bonelli si oppone su poderosa sventola di Piccotti.

Un pari meritato per gli spoletini che sabato prossimo si dovranno confermare su questi livelli nella seconda consecutiva in casa: al PalaRota arriverà il Montegabbione.