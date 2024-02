Serie C1, Ducato Futsal-San Martino 1-4

Il San Martino espugna il PalaRota; ma la Ducato Futsal c’è

Dopo due vittorie consecutive, perde la Ducato Futsal Spoleto in casa contro il San Martino, seconda forza del campionato. Nonostante si trovasse di fronte una compagine in piena lotta per la vittoria del campionato, con dodici vittorie nelle ultime tredici uscite, la squadra di mister De Moraes (in tribuna per squalifica) dimostra il suo livello effettivo e di essere pronta a mettere in campo quanto di buono visto contro la squadra di mister Fumanti anche nei prossimi impegni decisivi per la salvezza.

In porta c’è Bonelli e la Ducato sceglie di difendere basso, affidandosi alle ripartenze. San Martino si rende pericoloso con tiri da fuori, la Ducato prova a fare male in contropiede. Una delle scolte del match è intorno al 20’: da una parte Trapasso centra il palo, dall’altra gli ospiti trovano il vantaggio. La Ducato è anche carica di cinque falli, ma in extremis, dopo che Giusti ha colto un altro palo, trova il pari con una bella azione in cui Secco serve a rimorchio Rosi che fulmina Mischianti. L’avvio di ripresa è terribile per gli spoletini, che incassano subito l’1-2.

Nonostante questo, la Ducato Futsal new style non si scoraggia e prova a fare la partita per lunghi tratti, giocandosela alla pari con il San Martino. Al 21’ la panchina si gioca il tutto per tutto, con Giusti portiere di movimento; mossa punita quasi subito con un recupero e palla in rete degli eugubini. La giornata è anche un po’ sfortunata, con Vasilache che va a sbattere contro il terzo palo di giornata. Nel finale arriva anche l’1-4 che nulla toglie alla ottima prestazione di Rosi e compagni.

Mercoledì il recupero ad Orvieto e sabato la trasferta a Città di Castello diranno praticamente tutto su come andrà in archivio questa prima stagione della Ducato in serie C1.