Serie C1, Ducato Futsal-RSA Città di Rieti 1-2

Tardiva la reazione della Ducato: Rieti passa di misura al PalaRota

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Oranelli, Secco, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Baratta, Del Gallo, Bonelli, Maurelli. All. De Moraes

RSA Città di Rieti: Gil Garcia, Casternado, Serva, Serilli, D’Annibale, Polcan, Barroso, Morell, Mercado, Sestili. All. Benedetti

Arbitri: Di Sante Coaccioli di Foligno e Marchetta di Perugia

Primo tempo (0-2): 1’Barroso 31’Mercado

Secondo tempo (1-2): 29’Secco

Sconfitta che ci può stare quella incassata, davanti ad un ottimo pubblico, dalla Ducato Futsal al PalaRota, contro Rieti, terza forza del campionato. Peccato perché i ragazzi di De Moraes hanno dimostrato di poter rimanere in partita contro una squadra così forte, ma forse la scintilla di poter ottenere un risultato positivo è scoccata troppo tardi; vuoi per il fatto di non poter disporre, oltre che dei lungodegenti Garofalo e Cocco, anche del febbricitante Vasilache e vuoi, soprattutto, per il gol subito a freddo che ha sicuramente rovinato i piani dei padroni di casa.

Dopo il gol di Barroso, per la squadra sabina, il match si è fatto in discesa, anche per le grandi qualità nel gestire un possesso palla di categoria superiore. Le occasioni sono con il contagocce e Stramaccioni è bravo ad evitare il raddoppio. La Ducato conclude poco in porta ed è De Moraes sulla linea a sventare una punizione del bomber D’Annibale. Praticamente all’ultima azione prima dell’intervallo, arriva, comunque il 2-0, con una buona ripartenza ospite, finalizzata da un pregevole colpo sotto di Mercado.

La ripresa inizia male per la Ducato, che commette tre falli in avvio; De Moraes chiama time out per spegnere la brace ed inizia una buona fase degli spoletini, ma Gil Garcia si erge ad assoluto protagonista, prima su Rosi e, soprattutto, su De Moraes ben servito da Secco. A cavallo della metà del tempo ci pensa ancora Stramaccioni a dire di no al Rieti, con la Ducato che corre un po’ a vuoto nel generoso tentativo di riconquistare la palla. De Moraes perde anche Trapasso per una noia muscolare e, comunque, si getta in campo come portiere di movimento; gli spoletini trovano il gol dell’1-2 con Secco (foto). Nel recupero ci sarebbero ancora un paio di opportunità per sfruttare l’uomo in più, ma è questo il momento in cui manca la lucidità per trovare le scelte giuste e Rieti porta a casa l’intera posta, nonostante qualche affanno di troppo.

Ducato che, visti i risultati dagli altri campi, torna in zona play-out. Sabato visita al Corciano che chiude la classifica, ma che, con il pareggio di Gubbio, ha riaperto i giochi per evitare l’ultima posizione.