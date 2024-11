Serie C1, Ducato Futsal-Real Foligno 3-5, sul filo dei nervi: la Real Foligno si prende i tre punti al PalaRota

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Grarofalo, Trapasso, Rosi, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Secco, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Real Foligno: Mercuri, Sonno, Valencia, Girolami, Aouad, Sikri, Farnesi A., Fiore, Rohulami, Farnesi M., Ishitsuka, Biondi. All. Pagnottini

Arbitri: Nuccioni di Orvieto e Marcellini di Foligno

Primo tempo (2-3): 22’ Valencia, 26’ Rosi, 27’ Farnesi M., 31’ Tacchilei, 32’ Farnesi M.

Secondo tempo (3-5): 2’ Botteghin, 10’ Farnesi M., 24’ Fiore

Cocente sconfitta della Ducato Spoleto Futsal contro la Real Foligno, la prima tra le mura amiche; un fattore campo che non è servito contro la squadra di Pagnottini, cinica e ben messa in campo e capace di colpire al momento giusto, sfruttando gli errori di Rosi e compagni. Ducato che recupera Trapasso e concede qualche minuto di buon futsal anche a Botteghin, anche se la forma migliore è ancora lontana; non c’è Giusti squalificato e nemmeno Oranelli, acciaccato nella rifinitura di giovedì.

Un ottimo avvio degli spoletini va a sbattere contro Mercuri che sventa le conclusioni di De Moraes e Rosi. La Real Foligno prende in mano le redini dell’incontro e Bonelli se la cava su Rhoulami, prima di una bella girata di Matteo Farmesi che sfiora il palo. Dall’altra parte grande occasione per Del Gallo imbeccato da Trapasso, ma palla fuori. Al 18’ viene fischiato il quinto fallo alla Ducato, con grandi proteste della panchina di casa che ne avrebbe contati solo quattro. Passa poco, palla persa malamente a metà campo dalla Ducato e Valencia entra praticamente in porta per il gol dello 0-1. La reazione della Ducato è importante, ma prima Mercuri su Botteghin e poi la traversa su un’incredibile carambola evita l’1-1. Il pareggio arriva al 26’ con Rosi servito da De Moraes. La Real non ci sta e, anche grazie ad un po’ di fortuna, trova l’1-2, con Matteo Farnesi che si trova sui piedi il pallone, dopo una chiusura in uscita un po’ spericolata di Bonelli. Momento di nervosismo quando Rouhlami tira la maglia a fermare una ripartenza della Ducato a metà campo: nessun cartellino ed il numero 14 ospite si salva dall’espulsione. Finale da scintille: Tacchilei (foto) beffa Mercuri con un bel colpo sotto che vale il 2-2; ma, nell’ultima azione prima dell’intervallo, ancora Matteo Farnesi, in transizione, fulmina Bonelli dal limite dell’area.

Nella ripresa un errore della Real porta Botteghin a trovare il 3-3. La Ducato sembra prendere coraggio, ma senza creare troppo. È ancora una disattenzione difensiva che vale il 4-3 ospite con Valencia e Matteo Farnesi che si presentano a tu per tu con Stramaccioni, subentrato a Bonelli all’intervallo. Passano due minuti e un rimpallo favorisce Vasilache, che viene però murato a un metro dalla porta. Al 23’ l’episodio che decide il match: Stramaccioni tocca la palla con le mani fuori area in uscita e viene espulso; Fiore insacca la punizione ed è 3-5. De Moraes si getta in campo con la maglia da portiere di movimento, ma la Ducato sbatte contro l’egregia difesa folignate ed è troppo imprecisa sotto porta quando trova lo spiraglio per calciare. Finisce così e c’è il sorpasso in classifica della Real ai danni della Ducato. Spoletini che, venerdì, si troveranno ad affrontare l’insidiosa trasferta in casa sul sintetico del Miriano senza De Moraes, ammonito in regime di diffida.