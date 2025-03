Serie C1, Ducato Futsal-Real Cannara 8-3, una Ducato in palla batte il Cannara e conclude il campionato al quarto posto

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Oranelli, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Real Cannara: Passeri, Gianangeli, Capaldini, Semeraro, Lahmidi, Caldarelli, Mariotti, Morici, Brugnami, El Mouloudi, Emanueli, Nicoziani M. All. Cardia

Arbitro: Liti di Terni e Cesaroni di Città di Castello

Primo tempo (2-0): 5’ Botteghin, 7’ Trapasso

Secondo tempo (8-3): 7’ Vasilache, 9’e 13’ Brugnami, 14’ Tacchilei, 19’ Vasilache, 29’ Botteghin, 31’ Traoasso, 33’ El Mouloudi, 36’ aut. Brugnami

Una bella cornice di pubblico ha salutato l’ultima stagionale della Ducato Futsal al PalaRota; Rosi e compagni hanno voluto ringraziare i proprio tifosi con un’ottima prestazione che non serve in ottica play off, visto che il San Martino chiuderà con almeno nove punti di vantaggio sugli spoletini; ma permette alla squadra spoletina di terminare il torneo con un lusinghiero quarto posto, che sta lì a testimoniare la crescita di una compagine nata solo tre anni fa.

Avvio di partita vero e due falli fischiati alla Ducato nel primo minuto. Spoletini che passano con millimetrico tiro di Botteghin da fuori area, al termine di un’azione confusa. Lo stesso Botteghin mette in campo un geniale assist che manda in rete Trapasso per il 2-0. Il Real Cannara si scuote e si mette nelle mani soprattutto del suo fuoriclasse Lahmidi, ben arginato dai raddoppi dei padroni di casa; nemmeno l’ingresso del bomber Caldarelli crea particolari problemi a Bonelli, che comunque è pronto a respingere di piede su incursione di Brugnami. Passeri salva su Vasilache lanciato in porta da uno splendido assist di Cocco, ma la grandissima occasione è degli ospiti: il palo dice no a Caldarelli, poi De Moraes respinge sulla linea.

Nella ripresa parte molto meglio Cannara: Bonelli sventa su conclusione da fuori di Lahmidi. A segnare, però, è la Ducato con una spettacolare parabola disegnata da Vasilache. Match chiuso? Assolutamente no. Brugnami insacca prima l’1-3 al termine di un’azione convulsa sotto la porta di Bonelli; poi sorprende la difesa spoletina, battendo Bonelli in uno contro uno. Non c’è tempo di avere paura che la Ducato trova il 4-2 con schema di punizione creato da De Moraes e finalizzato con un pregevolissimo tocco sotto di Tacchilei. Bonelli chiude la saracinesca su velenosa conclusione sul primo palo di Caldarelli, poi Vasilache trova il 5-2 grazie all’assist di Trapasso. Mariotti veste la maglia da portiere di movimento, ma dopo una bella parata di Bonelli sul sinistro di Lahmidi, la porta ospite è continuo bersaglio della squadra spoletina: Vasilache trova il palo, mentre Botteghin e Trapasso centrano la porta vuota. Finale senza nessuno schema e palla che finisce in rete altre due volte: prima segna El Mouloudi con un bel tocco sotto porta, poi, dopo che Oranelli e Paloni hanno mancato di un soffio la rete, la sfortunata autorete di Brugnami ad anticipare proprio Paloni sulla linea.

Sabato prossimo ultima di campionato da onorare con la trasferta in casa dell’Umbrasabina.