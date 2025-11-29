Serie C1, Ducato Futsal-Real Cannara 5-3, galleria fotografica

  • Fabio Gasparri
  • Novembre 29, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 82

    • Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Castellani, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Tanabe, Giusti, Tacchilei, Del Gallo, Ceccarelli. All. De Moraes

    Real Cannara: Diotallevi, Aldrighi, Capaldini, Semeraro, Aouad, Caldarelli, Carloncelli, Nataloni, Brugnami, Veschini, Spata, Metushi, Nicoziani. All. Cardia

    Arbitri: Benedetti e Ministrini di Foligno (Ravanelli di Foligno)

    Primo tempo (1-2): 8’03” Carloncelli, 10’27” De Moraes, 10’38” Veschini

    Secondo tempo (5-3): 3’57” e 6’55” Tanabe, 17’24” e 17’55” Vitinho 19’05” Aoaud

    Note: espulso Caldarelli dalla panchina a 10’27” p.t. per doppia ammonizione

    Con il sostegno del Calcio Integrato, la Ducato piega un ostico Cannara e ingrana la quarta

    Articolo precedente

    Con il sostegno del Calcio Integrato, la Ducato piega un ostico Cannara e ingrana la quarta

