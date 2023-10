Serie C1, Ducato Futsal-Real Cannara 4-4

All’inferno e ritorno: due gol rimontati nel recupero!

Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà pure vero che la Ducato Futsal ha bisogno di lavorare ancora per dimostrare di poter dire la sua in questa categoria; ma è anche vero che la squadra spoletina ha nervi (in certi momenti anche troppi) e carattere da vendere: cose che piacciono al pubblico del PalaRota che, nonostante abbia temuto un’altra sconfitta interna dopo quella di Coppa, ha trascinato Rosi e compagni verso un pareggio assolutamente impossibile da pronosticare forse anche alla fine del primo tempo; figurarsi quando, a tempo scaduto, il Cannara ha segnato il gol del 4-2.

Avvio a velocità folle da parte di entrambe le squadre che sembrano non aver dimenticato le tensioni dello scorso campionato e non si risparmiano. Mercuri e Stramaccioni sono in giornata e, per sbloccare il risultato, ci vuole una magia di Rosi che si beve mezza difesa del Cannara e trova Cocco sotto porta a ribadire in rete anche dopo un tocco del palo. La Ducato non molla, ma è poco attenta in disimpegno: dopo un ottimo intervento di Stramaccioni, arriva il pareggio con Aouad che scaglia un tiro imparabile sotto al sette. Dopo un altro paio di parate dei numeri uno delle due squadre, la partita inevitabilmente si calma, ma è il Real a prendere in mano l’iniziativa, pur senza creare particolari grattacapi alla difesa spoletina. La superiorità degli ospiti si concretizza però sul finire del tempo con due zampate del giovane El Asmar. La Ducato subisce il contraccolpo e va bene per i ragazzi di De Moraes chiudere il tempo con solo due gol da recuperare.

Secondo tempo in cui un ottimo Cannara gestisce il match a piacimento e spoletini che sembrano incapaci di reagire. Da registrare, comunque, solo una grande uscita di Stramacccioni a tu per tu con Mariotti, prima che De Moraes (al minuto 19’) decida di inserire Trapasso come portiere di movimento. A questo punto Mercuri alza letteralmente le barricate e, per cinque minuti, si traveste da Superman. Lo stesso Mercuri è costretto a fermare il gioco per un risentimento muscolare; ma, dopo qualche minuto, il numero 12 cannarese rinuncia al cambio, anche se è costretto a subire la rete di Vasilache che vale il 2-3. Gli arbitri indicano in cinque i minuti di recupero e, in quei cinque minuti, succede tutto. Prima Cocco calcio alto il tiro libero del pari; poi una grande azione di Valencia porta al gol di Semeraro che sembra chiude ogni discorso. Ma non è così: De Moraes fulmina Mercuri per il gol del 3-4 e, allo scadere, un tocco di braccio di Valencia provoca un altro tiro libero di cui si incarica capitan Rosi; palla sotto l’incrocio, 4-4 e PalaRota che esplode.

Sabato ci sarà Montegabbione-Ducato. A caccia di conferme…