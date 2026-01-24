Serie C1, Ducato Futsal-Pol.Ternana 6-3, la galleria fotografica

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Castellani, Baratta, Trapasso, Rosi, Vasilache, Paloni, Botteghin, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Tanabe, Del Gallo, Ceccarelli. All. De Moraes
Polisportiva Ternana: Morlando, Garofoli, Francia, Sapora, Testa, Malaspina, Onofri, Fabrizi, Corradetti, Testa, Germani. All. Lavagnini-Giovannini (Silvi indisponibile)
Arbitri: Marzolini di Gubbio e De Pascalis di Perugia (Coletti di Foligno)
Primo tempo (3-1): 1’33” Giusti, 8’38” Malaspina, 10’ Botteghin, 17’03” Tanabe
Secondo tempo (6-3): 3’17” Testa, 3’46” e 6’04” Tanabe, 7’22” Tacchilei, 14’36” Malaspina
