Serie C1, Ducato Futsal-Pol.Ternana 6-3, la galleria fotografica

  • Fabio Gasparri
  • Gennaio 24, 2026
  • Calcio a 5
  Letto 78

    • Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Castellani, Baratta, Trapasso, Rosi, Vasilache, Paloni, Botteghin, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Tanabe, Del Gallo, Ceccarelli. All. De Moraes

    Polisportiva Ternana: Morlando, Garofoli, Francia, Sapora, Testa, Malaspina, Onofri, Fabrizi, Corradetti, Testa, Germani. All. Lavagnini-Giovannini (Silvi indisponibile)

    Arbitri: Marzolini di Gubbio e De Pascalis di Perugia (Coletti di Foligno)

    Primo tempo (3-1): 1’33” Giusti, 8’38” Malaspina, 10’ Botteghin, 17’03” Tanabe

    Secondo tempo (6-3): 3’17” Testa, 3’46” e 6’04” Tanabe, 7’22” Tacchilei, 14’36” Malaspina

    Anche la Ducato Futsal in stile Australian Open: 6-3 alla Polisportiva Ternana

    Anche la Ducato Futsal in stile Australian Open: 6-3 alla Polisportiva Ternana

