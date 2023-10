Serie C1, Ducato Futsal-Pol. Città di Norcia 7-6

Partita da batticuore al PalaRota, il gol decisivo allo scadere

Tante reti e tanto spettacolo; ritmo indiavolato per gli interi sessanta minuti. Ducato Futsal Spoleto e Città di Norcia sono sembrati due pugili che si sono picchiati forte per tutto il match senza risparmiarsi, forse concedendo troppo in fase difensiva, ma mostrando grande generosità e predisposizione allo spettacolo in fase offensiva, zona in cui si sono messi in evidenza i giovanotti a disposizione dei due allenatori. Alla fine, sul gong, hanno avuto ragione gli spoletini, costretti ad un match sempre in affanno da una compagine nursina mai doma che, pur collezionando la terza sconfitta consecutiva, non avrà problemi a venir fuori da questa situazione di classifica.

Prima fase in cui gioca meglio il Città di Norcia, ma è Salimbeni a sventare una pericolosa occasione sotto la sua porta. Al 9’ passano gli ospiti con Grimaldi, che sembra non aver dimenticato il parquet che tanto ha calcato ai tempi della Maran Nursia: gran movimento da pivot puro e sinistro implacabile. Dopo un’ottima occasione per Cocco, arriva il pareggio spoletino, grazie ad un rasoterra di Rosi, su cui Salimbeni non riesce a compiere un altro miracolo. Il match è impazzito: prima Salvatori punisce un disimpegno poco attento della difesa della Ducato, poi Del Gallo riacciuffa il pareggio con uno splendido tocco a tu per tu con Salimbeni.

Un altro errore spoletino permette allo scatenato Emruli di trovare il 3-2 per il Città di Norcia; ma, prima della fine del tempo, è Giusti a mettere dentro il tap in che vale il 3-3.

Chi si aspetta un secondo tempo dai ritmi blandi, è in totale errore. Proseguendo nella metafora pugilistica, Ducato e Città di Norcia non sembrano avere ascoltato i consigli dei rispettivi angoli e continuano ad abbassare pericolosamente la guardia: Salimbeni è prodigioso su Trapasso; dall’altra parte Salvatori sfiora il palo di Stramaccioni. Preludio al nuovo vantaggio ospite, opera di Ciani. Ma passa veramente poco e si è di nuovo in parità: gran ripartenza di Vasilache, tocco forte per Trapasso, palla in porta ad opera della difesa nursina. I giovanissimi ospiti imperversano da tutte le parti, creando più di un grattacapo a De Moraes e compagni; un gran gol di Salvatori è il simbolo di questa fase del match. Un Cocco sembrato, sin lì, un po’ appannato prende in mano la Ducato, prima fulminando Salimbeni con un preciso rasoterra che vale il 5-5, poi centrando un clamoroso incrocio dei pali. Nonostante non ci siano reti, la parte che segue la metà del tempo è comunque giocata a gran ritmo e ci vuole la zampata dell’esperienza per rompere l’equilibrio: ci pensa Rosi, splendidamente assistito da Vasilache ad insaccare il 6-5. Finita qui? Neanche per idea. Una spettacolare azione in velocità del Città di Norcia libera Emruli sul secondo palo per il 6-6. La Ducato non ci sta, ma è anche sfortunata con il tocco delicato di Del Gallo che tocca il palo esterno sull’uscita di Salimbeni. Il match, però, non è concluso: Trapasso intercetta un rilancio di Salimbeni e si presenta a tu per tu con il numero dodici nursino, battendolo per il definitivo 7-6, visto che le ultime azioni ospiti con il portiere di movimento non portano a nulla.

Ducato Spoleto che consolida il terzo posto e che, prima della quarta giornata, da disputare venerdì a Lidarno, sarà impegnata nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia: appuntamento martedì sera in casa della capolista di campionato CLT Terni.