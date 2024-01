Serie C1, Ducato Futsal-Montegabbione 4-3

Che rimonta!

Montegabbione: Babei C., Bitca, Rotila, Babei D., Havziji V, Babei V., Previzi, Bindar, Babei I., Havziji E., Molnar All. Babei D.

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Vasilache, Secco, De Moraes, Giusti, Baratta, Del Gallo, Maurelli, Pucciatti. All. De Moraes

Arbitro: Di Sante Coaccioli di Foligno e Liti di Terni

Primo tempo (1-2): 23’ e 25’Babei V. 26’Secco

Secondo tempo (4-3): 26’Babei D., 28’ Giusti 30’Trapasso 32’Giusti

Il match andato in scena al PalaRota è di quelli da epica del futsal e quello che varrà sul conto della squadra di De Moraes lo vedremo solo nelle prossime settimane, perché non ci sentiamo di escludere che questi tre punti potrebbero essere quelli della svolta di questa stagione. Ma, per il momento la Ducato Futsal si prende una vittoria che allontana i guai di una classifica diventata terribilmente corta, con cinque squadre in tre punti.

Ducato senza Bonelli, Cocco e Tacchilei, con Del Gallo che arriva al PalaRota in extremis dopo il turno di lavoro. Montegabbione squadra tostissima e generosa, ma che pagherà a caro prezzo il gran ritmo e i pochi cambi a disposizione. Avvio di marca ospite, ma scarsa precisione sotto porta; Stramaccioni se la cava in un paio di circostanze, mentre, dall’altra parte, inizia la guerra con pali e traverse che vedrà la Ducato centrarne cinque in un pomeriggio che sembra stregato. Prima della metà del tempo una decisione al limite della coppia arbitrale grazia Stramaccioni ed il suo tocco di mano fuori area, con un paio di difensori della Ducato pronti sulla linea di porta a respingere: quindi non abbiamo le certezze decantate all’intervallo da chi ne dovrebbe sapere più di noi. Nel complesso meglio il Montegabbione e inspiegabile come la mole di occasioni create dalle due compagini veda il tabellone fermo sullo 0-0 fino a tre quarti del primo tempo. Servono un paio delle solite amnesie della Ducato per far sprofondare il punteggio sullo 0-2. La reazione di nervi di Rosi e compagni genera il bel gol di Diego Secco e ci sarebbe anche tempo e modo per pareggiare prima del duplice fischio, ma gli uomini di De Moraes non sono precisi a chiudere sul secondo palo. Nella ripresa gli spoletini cercano di forzare i tempi, ma corrono numerosi rischi sulle ripartenze ospiti, sulle quali si disimpegna un grande Stramaccioni. La sfortuna sotto porta della Ducato ha il volto di Rosi e Vasilache che tra pali e parate del portiere, vedono incredibilmente in bianco il loro score. Il gol del 3-1 sembra compromettere irrimediabilmente il match, ma De Moraes portiere di movimento sparge sale sulla stanchezza del Montegabbione: gli ospiti non vincono più un contrasto e le seconde palle sono tutte di Del Gallo e di un furibondo Trapasso, che realizza anche il gol del 3-3. Il pareggio sembra scritto, ma il PalaRota chiama alla guerra per l’ultima azione che vale la doppietta personale di Giusti e la quarta rete, che fa impazzire i tifosi spoletini e dà ossigeno all’asfittica classifica della Ducato. Venerdì sera a Norcia un altro banco di prova serio per capire lo stato dell’arte.