Serie C1, Ducato Futsal-Montegabbione 10-1, la Ducato Futsal dilaga nella ripresa; ma che ansia il primo tempo…

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Secco, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Montegabbione: Babei C., Bitca, Babei D., Havziji, Babei M., Babei V., Babei I. All. Caciotto.

Arbitri: Mirri di Perugia e Liti di Terni

Primo tempo (3-0): 16’Trapasso, 23’Cocco, 3’Vasilache

Secondo tempo (10-1): 2’, 3’ Vasilache, 4’Botteghin, 8’Tacchilei, 9’Paloni, 11’Babei V. (rig.), 21’Rosi, 29’Cocco

Importante successo della Ducato Futsal nel match casalingo contro il Montegabbione: tre punti meritati e ben più sudati di quanto possa dire il larghissimo scarto finale. Gli ospiti, presentatisi al PalaRota rimaneggiatissimi praticamente giocano con gli stessi effettivi per tutti e sessanta i minuti e crollano dopo un primo tempo in cui non avrebbero meritato sicuramente di essere sotto di tre reti. Avvio problematico e un po’ superficiale della squadra di De Moraes che si fa schiacciare dall’ardore degli ospiti. Bonelli deve fare gli straordinari in almeno tre occasioni e, dove non arriva lui, ci pensa Tacchilei a salvare sulla linea. Il primo squillo della Ducato è un tiro di Botteghin deviato su cui sventa il numero uno del Montegabbione. Gradualmente Rosi e compagni prendono campo; per segnare ci vuole una straordinaria azione corale che libera Trapasso a porta sguarnita su assist di Rosi. Il Montegabbione, immeritatamente in svantaggio, reagisce, ma trova Bonelli sulla sua strada: in particolare è il 18’ quando il numero dodici locale sventa su Danut Babei, presentatosi tutto solo al limite dell’area. È praticamente l’ultima opportunità per entrare in partita degli ospiti che devono alzare bandiera bianca su tiro di Cocco che sorprende Catalin Babei. La Ducato spreca un paio di ripartenze favorevolissime, peccando nell’ultimo passaggio, ma riesce comunque a trovare il 3-0 prima dell’intervallo, con Vasilache che ribadisce in rete una respinta del portiere dopo caparbia azione di Cocco.

Ripresa che registra il crollo psico-fisico degli ospiti, travolti da tre reti in tre minuti: la doppietta di Vasilache (doppio assist di Secco) e la zampata di Botteghin. A questo punto il Montegabbione utilizza il giovanissimo Ionut Babei come portiere di movimento, ma Bonelli alza la saracinesca. Tacchilei con un lob e Paloni con un rasoterra nella porta sguarnita allargano il punteggio fino all’8-0. Dopo il gol della bandiera realizzato su rigore, Il Montegabbione continua a testa bassa con il portiere di movimento, ma sbatte anche contro Staramaccioni, subentrato nel frattempo a Bonelli. La Ducato tiene la testa ben salda, anche quando il match si innervosisce a causa di qualche intemperanza di troppo degli ospiti. I gol di Rosi e Cocco servono solo per le statistiche.

Ducato che si ritrova quinta in classifica, una posizione più serena in vista del rush finale del girone di andata. Venerdì sera anticipo della dodicesima in casa del Real Cannara.