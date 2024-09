Serie C1, Ducato Futsal-Lidarno 5-3, con il cuore e Stramaccioni la Ducato Futsal piega il Lidarno

Al termine di un match vietato ai deboli di cuore, la Ducato Futsal fa suo il friday night in un PalaRota affollatissimo, rovesciando un incontro che nella prima metà del primo tempo aveva preso decisamente le direzione del Futsal Lidarno. In tribuna ancora Botteghin; vicino a lui anche Diego Secco, la cui pratica di tesseramento non è stata ancora completata. Ritmi buoni in avvio con Cocco in giornata di grazia; un gran tiro di Rosi si conclude clamorosamente sulla traversa dopo la deviazione di Giusti. Rovesciamento di fronte perugino e il prezioso scavetto di Picchiarelli, ben servito da Potenza, vale lo 0-1. Reazione rabbiosa della Ducato, ma al 10’ un’altra sbandata della difesa spoletina porta all’uscita kamikaze di Bonelli che, poco fuori area, viene sanzionata con il cartellino rosso. Entra Stramaccioni che mette una pezza sulla punizione, ma nulla può sulla ribattuta di Abate. Sul doppio svantaggio, entra in campo il secondo quartetto di De Moraes, che ha il merito di alzare ulteriormente il ritmo. Il PalaRota è una pentola a pressione in fase di esplosione e Del Gallo (al secondo gol in due partite) finalizza l’assist di De Moraes. Dopo la clamorosa traversa di Cocco, Trapasso di prepotenza insacca il 2-2; il pubblico trascina letteralmente i padroni di casa all’arrembaggio e Tacchilei, da posizione defilata, fulmina Fiorucci per l’incredibile 3-2. Seppur con entrambe le squadre cariche di cinque falli, il match non si ferma e una girata di Potenza fa la barba al secondo palo. Allo scadere entra in scena Rosi, prima ribadendo in rete una respinta su gran tiro di Cocco e poi spaccando la traversa su tiro libero.

Nella ripresa la Ducato entra timidamente in campo e gli ospiti ne approfittano per insaccare il 3-4 su azione iniziata dall’avanzata del proprio portiere; e poi creando i presupposti per pareggiare, ma trovando, oltre ad un grande Stramaccioni, una certa imprecisione sotto porta. La Ducato rientra allora in partita, ma Tacchilei si vede la strada sbarrata da Fiorucci e poi Leandri salva sulla linea su un lob di De Moraes a portiere fuori area. Al 15’ Ducato caricata di cinque falli e la squadra di Veschini serra ulteriormente i tempi. De Moraes che aveva già perso per infortunio Vasilache a fine primo tempo, deve fare a meno anche di Cocco, il migliore in campo, che rimane a terra per un problema muscolare (da sottolineare che, nell’occasione, Leandri, campione di fair-play, ferma la ripartenza dei suoi in superiorità numerica per permettere i soccorsi). Al minuto 24’ Veschini si gioca Potenza portiere di movimento, ma è la serata di Stramaccioni: bravo a chiudere i pochi varchi lasciati dalla difesa di ferro della Ducato; fortunato nel palo colto da Potenza su tiro libero al 27’; magico nel calciare nella porta sguarnita il gol che, di fatto, chiude il match, il primo della sua ventennale carriera.

Primi pesantissimi tre punti della stagione della Ducato che, in settimana, dovrà fare i conti con l’infermeria e con il giudice sportivo in preparazione della ostica trasferta in casa del Città di Norcia; ma avrà la carica di questa bellissima serata.