Serie C1, Ducato Futsal-Leonessa 1-5, troppo Leonessa per una volenterosa Ducato

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Oranelli, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Leonessa Futsal RSA: Pernarella, Sestili, Franceschini, Vega, Tatumirak, Pompili, Pasquali, Regner, Montes, Boccanera, Antonelli, Santocchi. All. Talamanca (squal.)

Arbitro: Mirri e Calzone di Perugia

Primo tempo (1-2): 16’ Regner, 23’ Pompili, 26’ Rosi

Secondo tempo (1-5): 6’ Regner, 15’ Pompili, 31’ Regner

Un Leonessa straripante si è rivelato ostacolo insormontabile per la Ducato Spoleto Futsal, in un PalaRota gremito e colorato anche da una rumorosa rappresentanza ospite. La squadra di De Moraes ce l’ha messa tutta per attuare il preciso piano tattico di inaridire il gioco della corazzata ospite con una difesa chiusa e stretta, cercando di lasciare solo le conclusioni da fuori. Il fortino spoletino trema al 4’ quando un’azione convulsa si conclude con il palo di Tatumirak; ma questa è effettivamente l’unica occasione creata dal Leonessa. La Ducato ci prova in contropiede: sponda di petto di Trapasso per l’accorrente Botteghin e Pernarella è bravo. Spoletini sempre sotto pressione reggono fino al 17’ quando Regner approfitta di una sbavatura della difesa locale, per fulminare Bonelli con un gran sinistro. Pernarella sventa una bella punizione di De Moraes, poi Bonelli in uscita chiude su incursione di Boccanera. Preludio al raddoppio del Leonessa, con schema d’angolo che libera Pompili in area. Capitan Rosi suona la carica a ottiene l’1-2 con bella schema da punizione. Prima della fine del tempo la Ducato si salva, grazie ad un prodigioso intervento di Bonelli che sfiora quello che basta per mandare sulla traversa l’ennesima sassata di Regner.

Nella ripresa il Leonessa sembra iniziare in modo più blando, ma quando accelera fa malissimo: Bonelli salva in uscita su Vega, ma nulla può su una spettacolare azione ospite che trova tutto solo Regner sul secondo palo. A questo punto i ragazzi del Leonessa si disimpegnano in un bel possesso palla per cercare di addormentare il match e ottengono il 4-1 solo al termine di un’azione molto sporca di Regner che riesce da terra a fare arrivare la palla al liberissimo Pompili. Pernarella dimostra le sue capacità compiendo un grande intervento su Tacchilei. Al 25’ De Moraes veste la maglia da portiere di movimento e qualche spazio si crea; ma la rete per sperare di riaprire il match non arriva. Nel recupero c’è il tempo per la tripletta personale di Regner che trova la porta sguarnita con un millimetrico lob. Ducato che resta quarta, vista la concomitante sconfitta della Real Foligno; ma play off che si allontanano, vista la differenza di punti che si sta creando con Gatdch, Leonessa e San Martino. Sabato prossimo ostica trasferta in casa della CTS Grafica.