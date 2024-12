Serie C1, Ducato Futsal-Gubbio Burano 3-4, amarezza Ducato

Ducato Futsal Spoleto: Bonelli, Staffa, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilahce, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Oranelli, Del Gallo, Tacchilei, Stramaccioni. All. De Moraes



Gubbio Burano: Tomassini, Merangola, Radicchi G., Radicchi An., Genghini, Rosati, Gasparri, Radicchi Al., Mariucci, Bei, Angeloni, Ceccarini, Valentini, Sborzacchi, Ciliegi. All. Bettelli

Arbitro: Ciampichini di Perugia e Casalicchio di Orvieto

Primo tempo (0-1): 13’Ceccarini

Secondo tempo (3-4): 2’Radicchi An., 9’Vasilache, 19’Genghini, 27’De Moraes, 28’Radicchi G., 31’Tacchilei

Un brutto k.o. per la Ducato Futsal e per le sue velleità di dire la propria in zona playoff dopo le tre vittorie consecutive. Gubbio Burano che si è confermata squadra in salute e che non merita evidentemente la posizione in zona retrocessione che ha in questo momento. La compagine ospite ha gestito meglio i momenti topici del match e, quando c’è stato da serrare le fila, in un finale al cardiopalma contro il portiere di movimento degli spoletini, ha tenuto duro davanti ad un ottimo Tomassini.

Rosi e compagni sono partiti bene, chiudendo all’angolo l’avversario che, però, non è andato in affanno. In avvio Cocco è bravo a spezzare una ripartenza degli ospiti, ma la più grande occasione la ha Tacchilei (il migliore tra gli spoletini), con schema di punizione salvato sulla linea a portiere battuto. Un altro campanello d’allarme suona al 10’, ma Valentini spara alto un rilancio no look di Tomassini. Il gol ospite arriva poco dopo: palla gestita malissimo in fase difensiva dalla Ducato e rete di Ceccarini. I padroni di casa cercano di reagire e un ispirato Del Gallo va due volte vicino alla rete: nella prima occasione si vede il tiro respinto da Tomassini; nella seconda subisce ancora l’uscita del portiere avversario, ai limiti dell’area.

Nella ripresa arriva subito la doccia fredda, con Andrea Radicchi, che irrompe in mezzo alla difesa della Ducato e fredda Bonelli. La reazione spoletina è furibonda e, seppur poco lucida, porta all’1-2 con Vasilache che, dopo grande azione di Tacchilei sulla destra, mette in rete sotto porta, dopo la respinta della difesa eugubina. Bonelli si vede e salva su Valentini in angolo; sul ribaltamento dell’azione, contropiede personale di Del Gallo, ma Tomassini dice ancora di no. Un colpo durissimo la Ducato lo incassa al 19’, quando Genghini può involarsi tutto solo e battere Bonelli a tu per tu. De Moraes rompe gli indugi e infila la maglia da portiere di movimento; la Ducato se la gioca bene, ma Del Gallo centra la traversa da posizione defilata, con Trapasso tutto solo in area. Gubbio Burano che soffre e subisce il 2-3 con De Moraes ben appostato a mettere in rete un bel passaggio di Trapasso. Peccato per gli spoletini incassare subito la quarta rete con tremenda conclusione da destra di Giorgio Radicchi. Con De Moraes acciaccato, la maglia di portiere di movimento la infila Botteghin e, a un minuto dalla fine, c’è la zampata di Tacchilei. Nell’ultimissima azione, la Ducato avrebbe una buona ripartenza da sfruttare, ma a Botteghin viene fischiato un sacrosanto fallo di metà campo e finisce con il 4-3 per il Gubbio Burano. Non inizia, dunque, bene il girone di ritorno per gli spoletini che venerdì sera torneranno in campo nell’ultimo turno dell’anno sull’insidioso sintetico di Lidarno.