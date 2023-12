Serie C1, Ducato Futsal-Gubbio Burano 2-2

L’esordio di Secco è da urlo; per la Ducato un punto contro il Gubbio Burano

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Oranelli, Trapasso, Rosi, Vasilache, Cocco, Secco, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Baratta, Del Gallo, Bonelli. All. De Moraes



Gubbio Burano: Tomassini, Minelli, Rosati, Capponi, Stagi, Radicchi, Mariucci, Capponi D., Vagnarelli, Ceccarini, Valentini, Tosti, Ciliegi, Borsini. All. Mosca



Arbitro: Marcellini e Simoneschi di Foligno

Primo tempo (2-1): 20’ e 21’Secco 28’Ceccarini (t.l.)

Secondo tempo (2-2): 7’Mariucci

Il posticipo dell’ultima giornata del girone di andata andato in scena al PalaRota è forse una delle più chiare esemplificazioni della domanda che si pone dopo una partita del genere: due punti persi o uno guadagnato? Si presentava una squadra a pezzi dopo sei sconfitte consecutive che ospitava una lanciatissima in zona playoff. Ed è stato un match divertente che ha appassionato, per almeno quaranta minuti, il solito bel pubblico del PalaRota, che se n’è fregato di ciabattte, reality culinari e cenoni, per sostenere Rosi e compagni.

Un po’ a sorpresa la Ducato getta nella mischia Diego Secco, arrivato a Spoleto da qualche giorno e tesserato a tempo di record. Mossa fondamentale, visto che De Moraes perde Cocco, alle prese con un vistoso fastidio muscolare durante il riscaldamento. Gli spoletini giocano bene e con buona determinazione, cosa che costerà loro qualcosa in termine di falli a carico. Gli ospiti rispondono e trovano un ottimo Bonelli a dire di no. Meglio, però la Ducato con un Del Gallo in condizioni smaglianti. In un minuto Secco infiamma il PalaRota: prima chiude un bello schema d’angolo servito da Trapasso, poi sfrutta al meglio una palla persa degli eugubini. La squadra ospite reagisce, ma ci vuole un generoso sesto fallo e la trasformazione del conseguente tiro libero per permettere loro di dimezzare lo svantaggio. Ovviamente appaiono gli spettri alla Ducato, ma un super Bonelli neutralizza il secondo tiro libero allo scadere.

Nella ripresa, parte forte il Gubbio Burano che raggiunge il pareggio con un bel movimento di Mariucci. Sul 2-2 prevale la paura della Ducato e lo sforzo profuso dagli ospiti per raggiungere il pareggio. E un po’ tutti si accontentano di un pari che serve a smuovere la classifica di entrambe.

Ora la sospirata pausa natalizia e la fine di un girone di andata deludente per gli spoletini che si trovano terzultimi; ma anche la consapevolezza che basta poco per dare una svolta alla classifica, con il sesto posto che è distante solo tre punti.