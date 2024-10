Serie C1, Ducato Futsal-Gadtch 2000 2-2, Bonelli trascina una Ducato da battaglia

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Garofalo, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Secco, Oranelli, Del Gallo, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Gadtch 2000: Simonetti, Semeraro, Basiglio, Molianri, Pecorari, Guasticchi, Doricchi, Kanayama, Reitano, Aouad, Bonomo, Iljazi, Passeri. All. Abati

Arbitri: Calzone di Perugia e Ravanelli di Foligno

Primo tempo (2-1): 12’ Doricchi, 24’ De Moraes, 30’ Vasilache

Secondo tempo (2-2): 25’ Bonomo

Note: al 15’ st Bonelli respinge un calcio di rigore di Reitano



Una Ducato rimaneggiatissima, in campo ed in panchina, getta ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo e strappa un ottimo punto al cospetto dei perugini della Gatdch, compagine tra le più accreditate del panorama regionale. Senza capitan Rosi e Trapasso, assenti per motivi familiari, con Cocco in panchina solo per onor di firma, Botteghin all’esordio è costretto a fare gli straordinari, cosa che gli risulterà decisiva in negativo nel finale di partita. Non c’è nemmeno il secondo Andrea Marini negli spoletini e con De Moraes praticamente sempre in campo a dare ancora una volta un grandissimo contributo, a dirigere la panchina ci pensa la coppia Restani-D’Angeli.

In queste condizioni, De Moraes preferisce una partita di attesa, cercando di non dare spazio agli ottimi giocatori di cui dispone la Gadtch: al centro della difesa spoletina si piazza Botteghin, che fa vedere da subito ottime giocate atte ad interferire sulle offensive ospiti. Il vantaggio perugino arriva solo su un’ottima palla da fermo che trova libero sul secondo palo Doricchi. La Ducato cerca di reagire, ma rischia qualcosa di troppo in fase di impostazione; Bonelli risponde da par suo e tiene il risultato sullo 0-1. La prima occasione degli spoletini ce l’ha Del Gallo che calcia di collo pieno una palla vagante da buona posizione; ma il suo tiro esce troppo centrale e, anche se forte, non impensierisce Simonetti. Passa poco e la Ducato acciuffa il pareggio con un violento sinistro di De Moraes che riceve dall’angolo e trova il secondo palo. La Gatdch non ci sta e ha due occasioni per ripassare in vantaggio: sulla prima mischia, a seguito di un probabile fallo su Bonelli, spettacolare salvataggio sulla linea di Oranelli; sulla seconda Kanayama centra il palo lontano. Il finale, però, è di marca locale. Al termine di un bel ribaltamento di fronte la Ducato trova Vasilache pronto ad insaccare il 2-1. Allo scadere un bel movimento di Secco da pivot, ma conclusione di poco fuori.

Nella ripresa la Gadtch accentua le offensive, ma Bonelli risponde presente in almeno tre occasioni. In mezzo Simonetti neutralizza una punizione a due che porta al tiro Secco. Passata la buriana, la Ducato torna a difendersi con ordine e cerca anche di pungere, ma Simonetti è bravo ad uscire a valanga su De Moraes e poi a mettere in angolo una velenosa puntata di Botteghin destinata al secondo palo. Al 15’ grande opportunità per la Gadtch: Kanayama semina il panico in area, Bonelli lo stende; ma il numero uno spoletino ci mette una pezza neutralizzando il rigore di Reitano e poi salvandosi in angolo sull’offensiva successiva ancora di Reitano. Al 20’, uscendo dal time out, Abati inserisce Kanayama portiere di movimento; la Ducato stringe ulteriormente i denti, ma è costretta anche a commettere il quinto fallo. Al 25’ arriva il 2-2 con Kanayama che trova sul secondo palo Bonomo. Nel finale Gadtch ancora avanti con il portiere, ma con meno convinzione e senza correre ulteriori rischi.

Visti i presupposti, quindi, un ottimo pari per la Ducato, alla vigilia della durissima trasferta in casa della capolista Leonessa.