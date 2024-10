Serie C1, Ducato Futsal-CTS Grafica 5-1, la vecchia guardia porta tre punti pesantissimi

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Staffa, Castellani, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, De Moraes, Secco, Oranelli, Tacchilei, Garofalo, Oliva, Bonelli. All. De Moraes

CTS Grafica: Boriosi, Benichou, Fontanelli, Milanesi, Manssouri, Ikome, Dini, Barili, Pontone, Caterbi, Stocco. All. Bartocci

Arbitri: Calzone e Ciampichini di Perugia

Primo tempo (4-1): 14’De Moraes, 21’ e 23’Rosi, 24’Manssouri, 29’De Moraes

Secondo tempo (5-1): 11’Vasilache

Quando il match si fa duro, i duri cominciano a giocare. La Ducato Spoleto mette in campo una prova fatta di tanta sostanza e fa valere il fattore PalaRota ai danni dei tifernati della CTS Grafica, squadra in buona forma, ma che si è dovuta arrendere alla voglia di punti dei più anziani spoletini, ben coscienti dell’importanza della posta in palio dopo il 2-8 incassato a Leonessa. Senza Trapasso e Botteghin infortunati, Paloni squalificato e Del Gallo impossibilitato per problemi lavorativi, De Moraes recupera Cocco, ma perde Garofalo nel riscaldamento. In panchina ben tre under 17. Il mister getta il cuore oltre l’ostacolo e resterà in campo, praticamente, per gli interi sessanta minuti. Inizio nervoso del match con la CTS che si fa preferire, anche se Bonelli è impegnato ben poco. Ducato troppo nervosa che commette due falli nei primi tre minuti e quattro nei primi dieci. Una splendida voleè di Manssouri finisce sopra la traversa al 13’; preludio, però, al vantaggio Ducato, opera di De Moraes che scaglia nella porta dopo una tambureggiante azione che aveva visto il portiere ospite protagonista su Vasilache e Cocco. Al 18’ Bonelli sventa un tiro di Stocco piuttosto centrale, poi è Boriosi a dire di no in due tempi a Cocco. A questo punto sale in cattedra capitan Rosi, protagonista del terribile uno-due che dà la svolta alla partita. Nella prima occasione con una gran punizione da fuori; nella seconda approfittando di un’indecisione del numero uno ospite. La CTS reagisce e trova subito l’1-3 con Mannsouri, che chiude al meglio un triangolo con Stocco. I biancorossi provano ad approfittare del momento, ma la Ducato non barcolla; anzi è Boriosi protagonista di un grande intervento su Rosi lanciato a rete. Ma la partita del portiere della CTS è un’altalena: prima del riposo ancora De Moraes lo fulmina per il 4-1. La ripresa sarà abbastanza accademica e noiosa. Vasilache, dopo aver subito un ottimo intervento di Boriosi, riesce a batterlo con una bella puntata da posizione defilata. Il match è talmente segnato che Bartocci si gioca subito Caterbi portiere di movimento; ma a parte una geniale iniziativa di Stocco, non supportata dai suoi, la Ducato soffre veramente poco, mettendo in mostra un De Moraes vecchio stampo e, quando serve, anche un Bonelli che non ha più voglia di raccogliere la palla in fondo al sacco. E l’occasione migliore la avrebbero proprio gli spoletini, ma l’assist di Rosi per Secco è di poco lungo.

Con un po’ più di serenità e con la tranquillità di poter recuperare qualcuno, sabato prossimo la Ducato andrà ospite del Torgiano. Ci sarà da difendere il quarto posto di questa pazza classifica.