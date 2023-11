Serie C1, Ducato Futsal-CTS Grafica 1-2

La Ducato Futsal crea e distrugge. Al PalaRota passa anche la CTS. Arbitraggio discusso

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Belli, Trapasso, Rosi, Vasilache, Cocco, Ragni, Laurenti, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Baratta, Del Gallo, Bonelli. All. De Moraes

Orvieto: Polchi, Caterbi, Vega, Pettinato R., Milanesi, Cesari, Frattarelli, Pastore, Pontone, Pettinato S., Carobi, Barili, Stocco. All. Benedetti

Arbitro: Giampichini e Villa di Perugia

Primo tempo (1-1): 3’Milanesi 32’De Moraes

Secondo tempo (1-2): 4’Stocco

Partita brutta della Ducato Futsal, ma anche terribilmente sfortunata. E, se il detto “piove sempre sul bagnato” ha un senso, è normale che sui nervi di Rosi e compagni si accanisca anche un arbitraggio, con pochissimi errori (ma grossolani), ma gestito in modo a dir poco inadeguato dal duo perugino arrivato al PalaRota.

Pronti via e la Ducato è già sotto: la CTS, che aveva già centrato un palo alla prima azione a seguito di un’incursione di Salvatore Pettinato, trova un gran tiro da posizione defilata che batte Stramaccioni sotto il sette. Lo stesso Stramaccioni dovrà fare più di uno straordinario, soprattutto in uscite disperate sui piedi degli avversari appena fuori area (su una sarà costretto anche a spendere un fallo). La Ducato si rende pericolosa soprattutto in contropiede, quando riesce a spezzare le buone trame di gioco dei ragazzi tifernati. Gli spalti si agitano a metà del tempo: bella ripartenza di Tacchilei, fallo evidentissimo e incredibile svista del signor Villa, costretto poi ad un “tenero” giallo sulle proteste del giovane spoletino. Del Gallo è vivo e frizzante, ma sottoporta non è decisivo come in precedenti occasioni. Il pari della Ducato arriva all’ultima azione del tempo con una furba punizione che De Moraes fa filtrare in mezzo alla barriera.

La ripresa inizia come il primo tempo e la Ducato si trova a rincorrere, grazie ad un tocco di Stocco che punisce un’uscita di Bonelli. La reazione dei padroni di casa è interessante, ma Vasilache e Del Gallo vanno a sbattere su Polchi. Lo stesso Del Gallo, poco dopo, si libera del proprio marcatore diretto, ma la sua puntata fa la barba alla traversa. Secondo tempo più intenso ed aperto, anche perché gli ospiti fanno più fatica a gestire il possesso palla. Bonelli è super su un tiro da fuori della CTS. Al 15’ Trapasso libera il tiro, ma pizzica il palo lontano. Passa un minuto e lo stesso Trapasso non riesce a chiudere sul secondo palo un’ottima scorribanda di Tacchilei. Al 20’ De Moraes entra come portiere di movimento e la Ducato mette alle corde la CTS, creando almeno tre occasioni, ma Vasilache trova parata e traversa, Cocco arriva con un pizzico di ritardo sul secondo palo, mentre il tocco di Giusti su assist di De Moraes fa la barba alla traversa. Nel finale proteste per un tiro di maglia (a dire il vero non evidente) del già ammonito Salvatore Pettinato su Trapasso in ripartenza. Finisce 2-1 per la CTS, che ha fatto la sua partita, speculando giustamente sul momento decisamente no degli spoletini, che si vedono anche sventolare sei cartellini gialli, di cui quattro per proteste, compreso quello al dirigente accompagnatore Matteo Restani, con protagonista unico il primo arbitro Giampichini, apparso troppo suscettibile.

Sabato, per la Ducato, trasferta in casa della capolista RSA Città di Rieti.