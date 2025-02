Serie C1, CTS Grafica-Ducato Futsal 5-4, rimonta da incubo

CTS Grafica: Boriosi, Fontanelli, Milanesi, Pettinato R., Manssouri, Ikome, Dini, Viuttoriani, Pontone, Caterbi F., Stocco, Alunni Solestizi, Viccari, Caterbi L. All. Bartocci

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Rosi, Giusti, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Oranelli, Tacchilei, Bonelli. All. De Moraes

Arbitri: Nicchi e Marzolini di Gubbio

Primo tempo (1-4): 9’ Vasilache, 16’ De Moraes, 22’ Giusti, 29’ Pontone, 30’ Cocco

Secondo tempo (5-4): 5’ Manssouri, 21’ Milanesi, 25’ Pontone, 29’ Mannsouri

Note: al 30’ st espulso Pontone per doppia ammonizione

“Dalle stelle alle stalle” è dire poco per definire il pomeriggio della Ducato Spoleto Futsal in terra tifernate. Rosi e compagni, dopo un primo tempo pressoché perfetto, smettono di giocare nella ripresa e soffrono sin troppo il portiere di movimento dei locali, subendo un parziale di 4-0 che li obbliga ad una dolorosissima sconfitta.

Senza Trapasso e Del Gallo alle prese con impegni di lavoro, la Ducato si dimostra superiore nel primo tempo, passando in vantaggio con un bel diagonale di Vasilache. Il raddoppio di De Moraes è merito anche di un’ottima iniziativa di Tacchilei. Arriva anche il 3-0 di Giusti, che sfrutta l’assist di Vasilache. Sotto di tre reti, mister Bartocci cerca di spezzare la supremazia ospite inserendo il portiere di movimento e facendo le prove di quella che sarà una ripresa rivoluzionaria. Il tempo regolamentare finisce con la rete dell’1-3 locale, cui risponde subito Cocco, il cui contrasto sul rinvio di piede del portiere è vincente. Nel recupero un fallo di mano ampiamente fuori area del portiere di movimento su lob di De Moraes viene sanzionato con il cartellino giallo, suscitando qualche perplessità sulla panchina spoletina. Episodio quest’ultimo che non può essere, comunque, una scusante per quello che succederà nella ripresa, in cui la difesa della Ducato non riesce proprio a risolvere l’enigma dell’uomo in più della CTS. De Moraes le ha provate tutte, vestendo a sua volta la maglia di portiere di movimento quando la Ducato era ancora in vantaggio per alleggerire la pressione avversaria; ma la rimonta tifernate era nell’aria e non sono bastati un lob di Botteghin che ha sfiorato il palo e un tocco sotto porta sprecato da Cocco sull’uscita del portiere per invertire la tendenza. In un convulso finale, la Ducato non è riuscita nemmeno a sfruttare la superiorità numerica derivante dall’espulsione di un avversario. Sabato prossimo al PalaRota arriva il Torgiano e, oltre alla partita in campo, ci sarà un’iniziativa benefica da parte della società spoletina che sarà approfondita in settimana dallo staff del presidente Zicavo.