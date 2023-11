Serie C1, Città di Rieti-Ducato Futsal 9-5

La Ducato Futsal si arrende alla capolista. La reazione nel finale non serve ma dà speranza

RSA Città di Rieti: Fovi, Casternado, Chinzari, Persico, Serva, Serilli, D’Annibale, Polcan, Barroso, Innocenzi, Sestili, Morell, Gil Garcia. All. Benedetti

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Belli, Trapasso, Rosi, Oranelli, Vasilache, Cocco, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Baratta, Del Gallo, Pucciatti. All. De Moraes

Arbitro: Bronzi di Foligno e Liti di Terni

Primo tempo (3-1): 12’Chinzari 16’Barroso 20’Del Gallo 26’D’Annibale

Secondo tempo (9-5): 2’Cocco (aut.) 4’Polcan 10’Chinzari 14’Serilli 16’Trapasso (rig.) 20’Morell 23’, 25’Cocco 29’Polcan (t.l.) 32’Del Gallo

Note: espulso D’Annibale al 15’ s.t.



Continua la serie nerissima della Ducato Futsal che viene travolta in casa della capolista Città di Rieti al termine di un match che i sabini hanno giocato a folate, nel confort del loro piccolo parquet. La Ducato ha avuto il merito di tenere aperto il match per tutto il primo tempo, prima di crollare in una ripresa in cui sono venute meno le energie più nervose che fisiche dei ragazzi di De Moraes. Onore a Rosi e compagni per un finale di partita orgoglioso in cui sono riusciti a limitare il passivo. Proprio da qui sarà necessario ripartire per invertire questo trend così negativo.

Nella prima fase assai equilibrata gli spoletini riescono a rendere innocuo il possesso dei padroni di casa ed a gestire qualche buona fase in attacco; ma i due portieri restano inoperosi. A sbloccare il tabellino è un gran tiro da posizione impossibile. Rieti accelera e trova subito il raddoppio. La capolista prova a dilagare subito, ma fallisce un calcio di rigore al 18’. Lo scampato 0-3 sembra incoraggiare la Ducato che prima trova un palo con De Moraes e poi accorcia le distanze con Del Gallo. Il peccato mortale è incassare il terzo gol, subendo una ripartenza causata da un contrasto perso in zona d’attacco. Nel finale Rieti sfiora il 4-1, ma il palo gli dice di no.

Come detto la ripresa è una sorta di calvario per la Ducato che, dopo aver incassato il 4-1 per una sfortunata carambola davanti a Stramaccioni, abbassa la guardia e si espone alle conclusioni dei reatini che arrivano fino al 7-1, sfruttando una volta anche la porta lasciata vuota per utilizzare il portiere di movimento. Con la Ducato gravata anche di molti falli, sembra la giornata da ricordare storicamente in negativo; ma è qui che esce il cuore e l’orgoglio della compagine spoletina che va a sbattere contro il portiere locale, ma trova anche il 2-7 su rigore. Un rabbioso Cocco centra la doppietta del 4-8. Doppietta anche per Del Gallo allo scadere per un 9-5 senza discussione, ma che vede ampi sprazzi di miglioramento caratteriale per gli spoletini. E, visto che sabato al PalaRota si giocherà un Ducato-Corciano senza vie di uscita, è quanto mai opportuno ripartire da queste sensazioni.