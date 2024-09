Serie C1, Città di Norcia-Ducato Futsal 3-4, una vittoria per il presidente Zicavo ma che sofferenza!

Polisportiva Città di Norcia: Maurelli, D. Boccolini, Volpi, Grimaldi, Regoli, Battilocchi, Ciani E., Digiovambattista, Maurelli S., Allegrini. All. Ciani P.

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Paloni, Botteghin, De Moraes, Secco, Oranelli Del Gallo, Tacchilei, Garofalo, Paolino. All. De Moraes

Arbitro: Benedetto e Ministrini di Foligno

Primo tempo (0-4): 2’Secco 14’Trapasso 16’De Moraes 27’Vasilache

Secondo tempo (3-4): 6’Volpi 8’Regoli 27’Allegrini



Una Ducato Futsal dai due volti riesce comunque ad ottenere una preziosissima vittoria nell’anticipo di Norcia, regalando una bella soddisfazione ai tifosi che hanno raggiunto la città di San Benedetto e potendo dedicare questo risultato al presidente Zicavo, che ha perso la mamma nelle ultime ore. Lutto al braccio per Rosi e compagni e via al match dopo un minuto di raccoglimento che le due compagini hanno rispettato con grande trasporto.

A dispetto delle previsioni della vigilia, scontata l’assenza di Bonelli squalificato, De Moraes recupera Vasilache, ma non deve fare a meno di Cocco; Botteghin va in panchina, ma non è ancora utilizzabile. Primo tempo di chiara matrice spoletina: il nuovo esordio di Secco è assai convincente tanto come appoggio all’azione dei suoi, quanto in fase realizzativa; basta poco più di un minuto al pivot italo-brasiliano per timbrare il cartellino. I nursini cercano la reazione, ma i pericoli peggiori sono per un attento Daniele Maurelli, anche se Stramaccioni ha il suo da fare. Poco prima della metà del tempo, l’uno-due che sembra indirizzare il match: prima una incursione di Trapasso preciso nel battere Maurelli e poi la gran conclusione di De Moraes che coglie il sette della porta avversaria. Prima dell’intervallo c’è il tempo anche per la quarta rete, siglata da Vasilache, ben servito in ripartenza da Paloni.

L’avvio di ripresa dimostra che Grimaldi e compagni non ci stanno a fare le comparse e ai padroni di casa basta alzare il ritmo per sorprendere gli spoletini due volte e riaccendere la sfida. Stramaccioni di piede sventa l’immediato 3-4; dall’altra parte Trapasso e Del Gallo non sfruttano a dovere una velenosa ripartenza. Boccolini entra in campo come portiere di movimento già al 17’, ma la mossa dura solo un paio di azioni. Dal 25’ momento topico del match: Norcia ritenta la carta del portiere, la Ducato si vede fischiare il quinto fallo, subendo nell’occasione il gol del 3-4 con Allegrini. Ultimi minuti trepidanti con i padroni di casa che vanno all’arrembaggio; Stramaccioni ed il palo dicono di no in avvio di recupero, ma il clou è nell’ultimissima azione: alla Ducato viene fischiato un severissimo sesto fallo; del tiro libero si occupa capitan Grimaldi, ma Stramaccioni respinge e la Ducato se la cava.

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di De Moraes, che torneranno a giocare sabato prossimo: al PalaRota arriverà la Gadtch, una delle favorite alla vittoria finale del campionato.