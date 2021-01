Serie C, Viterbese-Ternana 0-1

Furlan da tre punti

(DMN) Viterbo – anche nel girone di ritorno prosegue la grande cavalcata della Ternana di Cristiano Lucarelli. Al Rocchi di Viterbo, sotto la pioggia battente è una rete di Furlan a consegnare alla capolista i primi tre punti del girone di ritorno.

Taurino, tecnico dei laziali, ha proposto il 4-3-3 con Daga tra i pali, Baschirotto, Mbende, Markic e Urso in difesa, Salandria, Bensaja e Besea a centrocampo con Murilo, Tounkara e Bezziccheri in avanti.

Lucarelli ha abbandonato il 4-2-4-1 per passare al 4-4-1-1 con Iannarilli in porta Defendi, Suagher, Kontek e Salzano in difesa Peralta, Damian, Palumbo e Furlan a centrocampo con Falletti dietro a Vantaggiato.





Viterbese (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria (36′ st De Falco), Bensaja (Cap., 42′ st Sibilia), Besea; Murilo, Tounkara (27′ st Rossi), Bezziccheri (1′ st Simonelli). A disp.: Maraolo, Borsellini, Bianchi, Ricci, De Santis, Menghi, Zanon, Menghi. All.: Roberto Taurino

Ternana (4-4-1-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Suagher (1′ st Boben), Kontek, Salzano; Peralta (24′ st Paghera), Damian (13′ st Proietti), Palumbo (24′ st Russo), Furlan; Falletti; Vantaggiato (39′ st Raičević). A disp.: Vitali, Mammarella, Ferrante, Torromino, Partipilo, Laverone, Frascatore. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancona)

Assistenti: Fabio Mattia Festa (Avellino), Emanuele Bocca (Caserta)

IV Ufficiale: Giuseppe Collu (Cagliari)

Marcatori: 39′ pt Furlan (T.)

Ammoniti: Defendi, Suagher, Lucarelli e Paghera (T.), Baschirotto, Tounkara, Bensaja e Murilo (V.)

Recuperi: 1/4