Serie C, Vis Pesaro-Perugia 0-0, pari senza emozioni

(DMN) Pesaro – ancora uno zero a zero in trasferta per il Perugia di Formisano. Dopo il pari contro il Pescara, seguito dal ko interno con il Rimini, il Perugia ha impattato a reti inviolate contro la Vis Pesaro di Roberto Stellone. Un Perugia senza attaccanti, in una sfida senza emozioni. La classifica si fa sempre più complicata con soli 7 punti in altrettante gare disputate.

VIS PESARO: 22 Vukovic, 3 Zoia (17’ st 71 Tavernaro), 4 Bova, 6 Palomba, 7 Pucciarelli, 9 Nicastro (42’ st 11 Molina), 10 Di Paola, 17 Paganini, 26 Coppola, 30 Orellana (17’ st 77 Peixoto), 34 Cannavò (34’ st 90 Okoro). A disp: 1 Munari (GK), 99 Zocchi (GK), 5 Tonucci, 8 Nina, 13 Neri, 15 Ceccacci, 16 D’Innocenzo, 20 Obi, 21 Gambino, 23 Forte, 71, 37 La Rosa. All.: Roberto Stellone

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 6 Giunti, 7 Bacchin (28’ st 23 Lisi), 13 Amoran, 16 Bartolomei, 17 Cisco (17’ st 11 Seghetti), 19 Palsson (17’ st 20 Ricci), 24 Torrasi (38’ st 18 Di Maggio), 94 Mezzoni, 98 Giraudo. A disp. 22 Albertoni (GK), 12 Yimga (GK), 2 Viti, 14 Barberini, 67 Plaia, 73 Polizzi, 91 Souare. All.: Alessandro Vittorio Formisano

ARBITRO: Gioele Iacobellis della sezione di Pisa (Michele Rispoli di Locri e Roberto Meraviglia di Pistoia) IV° UFFICIALE: Edoardo Gianquinto di Parma.