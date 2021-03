Serie C, Virtus Francavilla-Ternana 1-1

Adorante risponde a Falletti

(DMN) Francavilla Fontana – la Ternana torna dalla trasferta in terra pugliese con un pari. Al San Giovanni Paolo II il pari ha le firme di Cesar Falletti e di Andrea Adorante. Dopo la sconfitta di Catanzaro e la gara interna contro la Cavese rinviata , la grande corsa della capolista riparte dal segno X.

Bruno Trocini, tecnico dei pugliesi , ha puntato sul 3-5-2 con Costa in porta, Celli , Pambianchi e Caporale in difesa, Giannotti, Zenuni, Tchetchoua, Castorani e Nunzella a centrocampo con Ciccone e Maiorino in avanti.

Lucarelli ha scelto invece il collaudato 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Defendi, Boben, Kontek e Frascatore in difesa, Palumbo e Paghera in mediana con Peralta, Falletti e Furlan dietro a Raičević.

Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, al 51′ della ripresa è arrivata la svolta della gara: Raičević è stato atterrato in area, l’arbitro ha concesso il rigore che ha calciato Falletti e che lo stesso numero 17 rossoverde ha spedito in rete dopo la respinta corta di Costa.

Al 65′ la Ternana però si é addormenta ed ha concesso ad Adorante, subentrato nel primo tempo all’infortunato Maiorino, il colpo di testa del definitivo pareggio.